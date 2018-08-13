Hakemlerin kampı bugün tamamlanıyor

Balçova-İzmir’de çalışmalarını sürdüren hakemlerimiz bugün sabah yapacakları çalışma ile kampı tamamlamış olacaklar

Abdullah Zaifoğlu/KTSYD/BALÇOVA/İZMİR

Hakemlerimizin sezona daha iyi hazırlanmak için programlanan kamplardan biri olan Balçova’daki kampı bugün yapılacak olan tek çalışma ile tamamladıktan sonra akşam yurda dönecekler.

Dün sabah ve öğlenden sonra yapılan antrenmanlarda hakemlerimiz MHK antrenman sorumlusu Savaş Tilki’nin yorucu ama neşeli geçen antrenmanlarda hakemlerin disiplinli çalışmaları dikkat çekti.

Sabah fizik kondüsyona dayalı antrenman yapılırken öğlenden sonraki antrenman çok daha yorucu geçti. Kampta yer alan 3 saha komiseri arkadaşımızın da MHK Antrenman sorumlusu Savaş Tilki’nin antrenmanlardaki en büyük yardımcıları oldular.

A-Klasman ve klasman yardımcı hakemleri ile toplantı

Kampın diğer programı ve amaçlarından biri olan gurup toplantıları dün sabah yapılan antrenmandan sonra A-Klasman ve klasman yardımcı hakemleri ile yapıldı.

Toplantı MHK Bakanı Sadık Özbilgehan’ın başkanlığında önce klasman yardımcı hakemlerle yapıldı. Toplantıda onlardan maçlardan önce, maçlar sırasında ve maçtan sonra nelere dikkat etmeleri gerektiğini, bir maçın sorunsuz tamamlanması için maç sırasında nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatıldı. Hakemler de kendi sorunlarını anlatarak çıkı yollarını bulmaya çalıştılar.

Düdük çalan hakemlerin görevleri daha zor

A-Klasman hakemleri ile yapılan toplantıda düdük çalan hakemler olarak görevlerinin diğerlerine göre çok daha zor olduğu söylendi. Bir üst klasmana çıkmanın veya bir alt klasmana düşmenin kendi ellerinde olduğu belirtilirken, bulundukları klasmanla ilgili bazı düzenlemelerin de yapılacağı hakemlerimizin bilgisine getirildi.

Yazılı sınavların bundan sonra daha sık ama bilgi verilmeden de yapılabileceğini, bunun nedeninin de ne kadar hazır durumda olduklarını kontrol etmek için yapılacağı anlatıldı.

Verilecek olan şansları çok iyi değerlendirmeleri gerektiği söylenirken hakemlerimiz de kendi sorunları ile isteklerini yetkililere ilettiler ve çözüm aradılar.

Bu gün de üst klasman hakemleri ile bir toplantı yapılarak gurup toplantıları tamamlanacak.