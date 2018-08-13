banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94940
ALTIN
274.788
DOLAR
6.4202
STERLİN
8.9968
EURO
7.3162
TC Merkez Bankası bir dizi tedbir açıkladı
TCMB BİR DİZİ TEDBİR AÇIKLADI
Sucuoğlu: “Tarım ve hayvancılıkla uğraşan binlerce insanımız bitme noktasında”
TARIM VE HAYVANCILIK BİTME NOKTASINDA
Trafik kazası: 2 yaralı
TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Kasap akü çaldığı iddiası ile tutuklandı
AKÜ HIRSIZLIĞI
banner282

Hakemlerin kampı bugün tamamlanıyor

Hakemlerin kampı bugün tamamlanıyor

13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:55
Hakemlerin kampı bugün tamamlanıyor

Balçova-İzmir’de çalışmalarını sürdüren hakemlerimiz bugün sabah yapacakları çalışma ile kampı tamamlamış olacaklar

Abdullah Zaifoğlu/KTSYD/BALÇOVA/İZMİR

Hakemlerimizin sezona daha iyi hazırlanmak için programlanan kamplardan biri olan Balçova’daki kampı bugün yapılacak olan tek çalışma ile tamamladıktan sonra akşam yurda dönecekler.

Dün sabah ve öğlenden sonra yapılan antrenmanlarda hakemlerimiz MHK antrenman sorumlusu Savaş Tilki’nin yorucu ama neşeli geçen antrenmanlarda hakemlerin disiplinli çalışmaları dikkat çekti.

Sabah fizik kondüsyona dayalı antrenman yapılırken öğlenden sonraki antrenman çok daha yorucu geçti. Kampta yer alan 3 saha komiseri arkadaşımızın da MHK Antrenman sorumlusu Savaş Tilki’nin antrenmanlardaki en büyük yardımcıları oldular.

A-Klasman ve klasman yardımcı hakemleri ile toplantı

Kampın diğer programı ve amaçlarından biri olan gurup toplantıları dün sabah yapılan antrenmandan sonra A-Klasman ve klasman yardımcı hakemleri ile yapıldı.

Toplantı MHK Bakanı Sadık Özbilgehan’ın başkanlığında önce klasman yardımcı hakemlerle yapıldı. Toplantıda onlardan maçlardan önce, maçlar sırasında ve maçtan sonra nelere dikkat etmeleri gerektiğini, bir maçın sorunsuz tamamlanması için maç sırasında nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatıldı. Hakemler de kendi sorunlarını anlatarak çıkı yollarını bulmaya çalıştılar.

Düdük çalan hakemlerin görevleri daha zor

A-Klasman hakemleri ile yapılan toplantıda düdük çalan hakemler olarak görevlerinin diğerlerine göre çok daha zor olduğu söylendi. Bir üst klasmana çıkmanın veya bir alt klasmana düşmenin kendi ellerinde olduğu belirtilirken, bulundukları klasmanla ilgili bazı düzenlemelerin de yapılacağı hakemlerimizin bilgisine getirildi.

Yazılı sınavların bundan sonra daha sık ama bilgi verilmeden de yapılabileceğini, bunun nedeninin de ne kadar hazır durumda olduklarını kontrol etmek için yapılacağı anlatıldı.

Verilecek olan şansları çok iyi değerlendirmeleri gerektiği söylenirken hakemlerimiz de kendi sorunları ile isteklerini yetkililere ilettiler ve çözüm aradılar.

Bu gün de üst klasman hakemleri ile bir toplantı yapılarak gurup toplantıları tamamlanacak.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vadili’ye atış poligonu
Vadili’ye atış poligonu
Gökay, Hamitköy’de
Gökay, Hamitköy’de
ARES’ten büyük başarı
ARES’ten büyük başarı
MTG Bolu’da hazırlanacak
MTG Bolu’da hazırlanacak
Menduh kartala doğru
Menduh kartala doğru
Erdinç resmen Baf’ta
Erdinç resmen Baf’ta
Anı maçında Cihangir galip 3-0
Anı maçında Cihangir galip 3-0
Lefke’de Mulla-Çağla zirvede
Lefke’de Mulla-Çağla zirvede
Lefke'de 17 ekip yarışıyor
Lefke'de 17 ekip yarışıyor
Kemal Taşçı ikiz babası oldu
Kemal Taşçı ikiz babası oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim