Hakemler sezona hazırlanıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (KTFF MHK), 2018-2019 Futbol Sezonu hazırlıklarına devam ediyor.

Bu kapsamda dün saat 17.00’de Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda hakemlere atletik test yapılacak.

Seminerin resmi açılışı yarın

Öte yandan her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Hakem Yaz Semineri” için de çalışmalar sürüyor. Söz konusu seminer 12-14 Eylül tarihleri arasında Girne Grand Pasha Hotel’de gerçekleşecek. Seminerin resmi açılışı yarın saat 10.00'da yapılacak. Seminere TFF MHK Üyesi Alican Lakot ve MHK Eğitimcisi Muhammet Tokat da katılacak.