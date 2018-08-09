Hakemler Balçova/İzmir’de

Hakemlerimiz yeni sezon hazırlık kampı için İzmir Balçova Termal Otel’de kampa girdi

Abdullah ZAİFOĞLU KTSYD/Balçova-İzmir

Futbol hakemlerinin her yıl gerçekleştirdiği sezon öncesi 5 günlük kampı dün başladı. KTFF, MHK ve Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (KTFHGD) işbirliğinde organize edilen kampa 4‘ü bayan olmak üzre toplam 52 faal hakem katıldı.

Hakemlerin çalımaları sabah saat 06.30 ve akşam saat 18.30’da olmak üzrere günde 2 kez yapılacaktır. Hakemlerimiz otele geç gidilmesi nedeniyle günü tek antrenmanla tamamladılar.

Pegasus Hava Yolları dün sabah saat 07-45 uçağı ile İzmir’e hareket eden kafile İzmir’e vardıktan sonra otobüs ile konaklayacağı Balçova Termal Otel’e gitti.

Otele yerleşmeden önce hakemlerle yapılan toplantıda KTHGD Başkanı Niyazi Nizam, MHK Başkanı Sadık Özbilgehan, EPAK Başkanı Derviş Atakan ve hakemlerin antrenmanlarından sorumlu Savaş Tilki birer konuşma yaptılar.

Niyazi Nizam(KTFHGDB):”Kampın değerini bilmeliyz”

KTFHGDBaşkanı Niyazi Niam konuşmasında buraya gelinmesindeki en büyük amacın yeni sezon öncesi birlik ve beraberliği sağlamak yanında kondüsyon ve mental olarak da ligimize en iyi şekilde hazır olmak olduğunu belirterek tüm hakemlere başarılar diledi.

Sadık Özbilgehan(MHK Başkanı):”Disipline çok önem vermeliyiz”

MHK Başkanı Sadık Özbilgehan konumasında burada Futbol Federasyonu’nu da temsil ettiğimizin unutulmamasını, kamp boyunca çok ama çok disiplinli hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca yapılacak olan antrenmanlara, eğitim çalışmaları ile gurup çalışmalarına en iyi şekilde katılıp gerekli önemin verilmesini istedi. Sadık Özbilgehan konuşmasının sonunda antrenman saatlerine mutlaka uyulmasını isterken hakemlere olan güveninin de tam olduğunu dile getirerek başarılar diledi.

Derviş Atakan(EPAK Bakanı):”Bir aile olduğumuzu unutmamalıyız”

EPAK Başkanı Derviş Atakan ise konuşmasında burada bireysel olarak değil bir aile olarak bulunduğumuzun önemine dikkat çekti. Özellikle disipline çok önem verilmesini isterken bu kampın bir fırsat olduğunu ve çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek buradan ayrılırken de iyi izlenimler bırakarak ayrılmaları gerektiğini dile getirdi.

Savaş Tilki “sezona en ,iyi şekilde hazırlanıp maçlarımıza çıkacağız”

Kamp boyunca yapılacak antrenmanlardan sorumlu olan eski hakemlerimizden Savaş Tilki de hakemlere yaptığı kısa konuşmasında katılımlarından dolayı hakemlere teşekkür ederken sezona en iyi şekilde hazırlanmak için bu kampların yapıldığını, bunun için böyle imkanların değerinin bilinmesini istedi. Hiçbir hakemin antrenmanlardan geri kalmamasını isterken gereken önemi göstermeyenlerin işlerinin de zor olduğunu dile getirerek hakemlere başarılar diledi