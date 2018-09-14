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Hakem semineri bugün tamamlanacak

Hakem semineri bugün tamamlanacak

14 Eylül 2018 Cuma 09:29
Hakem semineri bugün tamamlanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun her yıl düzenlediği Yaz Semineri resmi açılışı dün yapıldı.

Girne Grand Pasha Hotel'de önceki gün başlayan seminerin resmi açılışı ise dün yapıldı.

Dün yapılan açılış töreninde konuşan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkan vekili Oktay Çocuk zor bir sezonun kendilerini beklediğini belirterek hakemlerin kendilerini sürekli güncellediğini ve zor maçların üstesinden geldiğine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk Antrenörler Derneği Başkanı Süleyman Göktaş, Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Niyazi Nizam, ve Merkez Hakem Kurulu başkanı Sadık Özbilgehan da eğitimin ve seminerin önemine vurgu yaparak yeni sezonun herkese hayırlı olmasını diledi.

Seminerin sabahki bölümünde Ellerin-kolların kural dışı kullanımı, tutmalar, avantaj konusu, penaltı alanı kararları, aldatmalar konuları MHK Üyesi, Derviş Atakan tarafından anlatıldı.

TFF-MHK Eğitimcisi Muammer Tokat’ın elle oynamalar, mücadeleler Çatışma, itirazlar ve Ofsayt konuları üzerine anlatımı öğleden sonra aktarıldı.

Seminerde bugün ise Mustafa Akçaba ve MHK başkanı Sadık Özbilgehan’ın talimatları aktarmasının ardından seminer tamamlanacak.

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