Hakem semineri başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun her yıl düzenlediği Yaz Semineri dün başladı.
Girne Grand Pasha Hotel'de dün başlayan seminerin resmi açılışı ise bugün yapılacak.
Dün otele yerleşen ve seminere katılan hakemlere Oyun Kuralları Değişiklikleri ve Hatırlatmalar yapılarak yazılı test gerçekleştirildi.
Bugün saat 10.00’da yapılacak açılış töreninin ardından devam edecek seminerde
Ellerin-kolların kural dışı kullanımı, tutmalar, avantaj konusu, penaltı alanı kararları, aldatmalar konuları MHK Üyesi, Derviş Atakan tarafından anlatılacak.
TFF-MHK Eğitimcisi Muammer Tokat’ın elle oynamalar, mücadeleler Çatışma, itirazlar ve Ofsayt konuları üzerine anlatımı yeralacak.
Yarın ise Mustafa Akçaba ve MHK başkanı Sadık Özbilgehan’ın talimatları aktarmasının ardından seminer tamamlanacak.