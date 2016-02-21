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Hakem Kırmızı Kart Gördü, Maçı Erken Bitirdi!

Hakem Kırmızı Kart Gördü, Maçı Erken Bitirdi!

21 Şubat 2016 Pazar 20:43
Hakem Kırmızı Kart Gördü, Maçı Erken Bitirdi!
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Hakem Kırmızı Kart Gördü, Maçı Erken Bitirdi!
Galatasaray karşısında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Trabzonsporlu futbolcular ikinci gol sonrası topu bırakarak hareket etmedi. Bordo mavili Salih Dursun hakeme kırmızı kart göstererek oyun dışı kaldı!

Süper Lig'de Galatasaray, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın sonunda yaşanan olaylar geceye damga vurdu.

Trabzonsporlu futbolcular, Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyonda Cavanda kırmızı kart gördü.

HAKEME KIRMIZI KART

Karta irtiraz eden Trabzonspor'da Salih Dursun, yere düşen kırmızı kartı alıp hakeme gösterdi ve oyundan atıldı.

Daha sonra bordo mavililer, Galatasaray'ın penaltıdan kaydettiği gol sonrası topu bırakarak hareket etmedi.

Karşılaşmanın hakemi Deniz Ateş Bitnel ise karşılaşmayı 30 saniye erken bitirerek uzatmaları oynatmadı.

Trabzonspor, maçı 7 kişiyle tamamladı.

 
Son Güncelleme: 21.02.2016 22:46
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