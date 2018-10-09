Güzelyurt’ta BAF’ın gecesi

K-Pet Süper Ligi’nin 3. Haftasının kapanış maçında batı derbisinde Baf Ülkü Yurdu Binatlı’yı 4-1 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.

23. dakikada sağ taraftan organize gelişen atakta Joseph rakiplerinden çok şık hareketlerle kurtuldu. Son çizgiden geriye çıkardığı topa ayak koyan Azat topu ağlara yollayarak Baf Ülkü Yurdu’nu 1-0 öne geçirdi.

34. dakikada fark 2’ye çıktı. Baf Ükü yurdu bu kez sol taraftan Azat’ın pasında yine Joseph ile çok iyi bir orta yaptı. Binatlı defansı seyirci kalınca arka tarafta boş kalan Solomonson takımını 2-0 öne geçirmekte zorlanmadı.

54. dakikada Baf Ülkü Yurdu gerilerden çok iyi pas yaparak rakip ceza alanına kadar geldi. Binatlı defansının uzaklaştırmak istediği topu alan Joseph yerden düzgün bir vuruşla topa ağlarla buluşturunca skor da 3-0 oldu.

69. dakikadaki Baf Ülkü Yurdu’nun sağ taraftan gelişen atağında Joseph topla Binatlı ceza alanı içindeki Azat’a mükemmel bir top attı. Azat da sol çaprazdan düzün bir vurula topu ağlara yollayarak kendisinin 2’ci, takımının 4’ncü golünü atarak skoru 4-0 yaptı.

77. dakikada Binatlı’dan Mehmet’in yakın mesafeden vuruunda kaleci Erdoğan direk dibinden ayakları ile topu kornere attı. Kornerden gelen topa H. Taşcı mükemmel bir kafa vuruşu yaparak skoru 1-4 yaptı.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Baf Ülkü Yurdu haftayı 4-1’lik galibiyetle 3 puanı alan takım oldu.