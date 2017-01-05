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05 Ocak 2017 Perşembe 08:06

Güreşte Raporlar Görüşülecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu, 21 Ocak Cumartesi günü yapılacak.

Güreşte Raporlar Görüşülecek
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Güreşte raporlar görüşülecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu, 21 Ocak Cumartesi günü yapılacak.

Rifat Şener Güreş Federasyonu Salonu’nda gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı, saat 14.30’da başlayacak.

Başkanlık seçiminin yapılmayacağı genel kurulda 2016 yılı faaliyet raporunun okunması ile 2017 faaliyet raporunun onaya sunulması gündem maddeleri görüşülecek.

Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz yaptığı açıklamada, genel kurula kulüp başkanı veya kulübü temsilen bir kişinin katılması gerektiğini belirterek, tüm üye kulüpleri genel kurul toplantısına davet etti.

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GüreşRaporGenel Kurul
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