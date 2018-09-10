Güreşçiler Plajda yarıştı

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen, Tatlısu Harup Festivali kapsamındaki “Yıldızlar ve Büyükler Plaj Güreş Turnuvası” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Tatlısu Belediye Plajı’nda yapılan müsabakalarda yıldızlarda “Hafif”, “Orta” ve “Ağır” olmak üzere üç ayrı sıklette, büyüklerde ise “Hafif” ve “Ağır” şeklinde iki sıklette kozlarını paylaştı.

Yıldızlar hafif sıklette Şahlanspor’dan Ahmet Keleş, orta sılette YDÜ sporcusu Batukan Arpalıklı ve ağır sıklette Şahlan Spor’dan Uğur Yeşilyüz birinciliği elde eden sporcular oldu.

Büyükler hafif sıklette İsmet Atlı Spor Kulübü sporcusu İbrahim Köse birinciliği elde ederken, ağır sıklette DAÜ sporcusu Adem Çavuşoğlu birinciliği elde etti.

Oldukça heyecanlı karşılaşmaların olduğu müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan tarafından verildi.