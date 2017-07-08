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08 Temmuz 2017 Cumartesi 16:44

GTF Genel Kurulu Yapıldı

GTF Genel Kurulu Yapıldı
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GTF Genel Kurulu Yapıldı

GTF genel kurulu Girne Kaşgar Court Hotelde 16 üye ülke temsilcisi ve GTF yönetiminin katılımı ile dün gerçekleşti

Genel Kurulda GTF tüzük tadilatı yapılırken Dünya Şampiyonasına talip olan ülkeler arasında elem yapıldı. Ermenistan ve Güney Afrika ülkeleri Dünya Şampiyonası evsahipliği için finale kalırken Dünya Şampiyonasının hangi ülkede yapılacağı ise 1 Ağustos’ta yapılacak internet oylamasında belirlenecek.

Genel kurul ayrıca master derecesine atanacak olanları belirlerken Kurul ve Komitelerde boş olan üyeliklere de atamaları gerçekleştirdi.

 
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