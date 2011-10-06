GS'nin 2006 şampiyonluğuyla ilgili itirafçı iddiası

Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Aslan, Galatasaray'ın 2006 yılındaki şampiyonluğunda maçlardaki şikeyi açığa çıkrtan bir itirafçının olduğunu iddia ederek şüpheli maçlarla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı...

Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Aslan, "Savcı itirafçıyı buldu" başlıklı yazısında üstü kapalı bir şekilde 2006 yılında Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonlukla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Savcıların söz konusu takımın hesaplarındaki parayı belgeleyemediğini belirten Aslan, kulüp yöneticilerinin tüm çabalara rağmen savcıları ikna edemediğini, savcıların bu paranın izini sürmeye karar verdiğini ve sonunda bir itirafa ulaştığını açıkladı. Yazıda yer alan bilgileri iki kaynaktan doğrulattığını ifade eden Aslan, "Ben o paranın teşvik amacıyla verildiğine şahidim." sözlerinin bir kamu çalışanına ait olduğunu da yazdı.

Mehmet Aslan'ın yazısı: -Savcı itirafçıyı buldu- Bir takımımızın hesaplarında bir miktar para belgelenememektedir. Kulüp yöneticileri tüm çabalara rağmen savcıları ikna edemez. Savcılar bu paranın izini sürmeye karar verir. Ve sonunda bir bilgiye, daha doğrusu bir itirafa ulaşırlar. Az sonra okuyacaklarınızı iki kaynaktan doğrulattım. Takımların isimlerini, hangi maç olduğunu, suçlananları (kısmen de olsa) isimleriyle biliyorum. Ama haber yapamıyorum.

Çünkü belgelere ulaşamadım. Böyle bir durumda ya yutkunacaktım ya da isim vermeden bildiklerimi yazacaktım. Yutkunmaktansa yazmayı tercih ettim. Nasılsa zaman beni haklı çıkaracak. Ve bugün yazdıklarımı o gün okuyup “iyi ki bunları kaleme almışım” diyeceğim. Bir kulübümüzle ilgili kısa ama açıklandığında oldukça ses getirecek bir bilgi.

* * * Türk futbolunda zaman zaman çantaların, çantaların içinde dolarların taşındığından söz edilir. Fısıltı gazetesi o kadar yoğun çalışır ki, gerçekle dedikoduyu birbirinden ayırt edemezsiniz.

Ama bu kez durum farklı. Yılı açıklamayacağım. Eğer açıklarsam herkes kolaylıkla tahmin edebilir. Bir takımımızın hesaplarında bir miktar para belgelenememektedir. Kulüp yöneticileri tüm çabalara rağmen savcıları ikna edemez. Savcılar bu paranın izini sürmeye karar verir. Ve sonunda bir bilgiye daha doğrusu bir itirafa ulaşırlar.

- Ben o paranın teşvik amacıyla verildiğine şahidim. * * * İtirafın sahibi bir kamu çalışanıdır. Savcılık bu itiraf üzerine bir iddianame hazırlığı başlatır. Ancak o dönemde teşvik yasalarla belirlenmiş bir suç değildir. Bunun üzerine çalışma farklı bir suç üzerinden gerçekleştirilir.

- Evrakta sahtecilik. * * * Elimde bunları daha da detaylandıracak bilgiler var. Ancak dedim ya, belge yok. Böylesine ciddi bir suçlamayı yazmasam olmazdı. İsim vererek yazsam hiç olmazdı. En iyisi bu bilgiler şimdilik cebimizde dursun. Nasılsa ilerleyen günlerde her şey açığa çıkacak.