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G.Saray'ın Çılgın Projesi

Sarı-Kırmızılı kulübün İkinci Başkanı Hamdi Yasaman, Galatasaray’ı düzlüğe çıkaracak projeyi açıkladı.

G.Saray'ın Çılgın Projesi

Sarı-Kırmızılı kulübün İkinci Başkanı Hamdi Yasaman, Galatasaray’ı düzlüğe çıkaracak projeyi açıkladı.

22 Kasım 2014 Cumartesi 14:15
G.Saray'ın Çılgın Projesi
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G.Saray'ın Çılgın Projesi
Sarı-Kırmızılı kulübün İkinci Başkanı Hamdi Yasaman, Galatasaray’ı düzlüğe çıkaracak projeyi açıkladı.

Gayrimenkulleri değerlendirme yoluna gideceklerini belirten Yasaman, Radyospor’a yaptığı açıklamada, “Riva’da alınmış 800 villalık ruhsatımız var. Bunu değerlendirmek gerekir. Gayrimenkul yatırım ortaklığını da düşünüp, Galatasaray için yararlı olup olmadığını tespit edeceğiz. Mayıs’a kadar belli bir yere getireceğiz” dedi.

BORÇ BİTER SERMAYE KALIR

Yasaman’ın bahsettiği proje, kısa vadede bile Galatasaray’ı borçlarından kurtarmaya yeter gibi görünüyor. Zira Riva’daki arazinin değeri göz önüne alındığında, Sarı-Kırmızılı kulübün her bir villadan en az 1 milyon Dolar elde edebileceği tahmin ediliyor. Bu durumda sadece 800 villadan, 800 milyon Dolar, yani yaklaşık 1 milyar 800 milyon Lira kasaya girmiş olacak. Kulübün mevcut borcunun ise 1 milyar Lira civarında olduğu ifade ediliyor.

HİÇBİR YILDIZ SATILMAYACAK

İkinci başkan Yasaman ayrıca, eldeki yıldızları satmayı düşünmediklerini belirterek, “Yıldız oyuncularımızla yürümek istiyoruz. Seyirci yıldız futbolcu ister. Yıldızlarımızı satmak, seyirci kaybı ve para kaybı demek. Ne Muslera ne de Sneijder’le ilgili bir satış kararımız var. Bruma için de aynı şey geçerli. Bazı yedek kalan, oynamayan oyuncular satılabilir ya da kiralanabilir. 41 oyuncumuz var, bu şişkin kadroyu azaltmak gerekir” diye konuştu. 

Son Güncelleme: 22.11.2014 14:17
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Gayrimenkulleri Değerlendirme Yoluna Gideceklerini Belirten YasamanRadyospor’a Yaptığı Açıklamada“Riva’da Alınmış 800 Villalık Ruhsatımız Var. Bunu Değerlendirmek Gerekir. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığını Da DüşünüpGalatasaray Için Yararlı Olup Olmad
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