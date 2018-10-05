banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94497
ALTIN
238.299
DOLAR
6.1725
STERLİN
8.0701
EURO
7.1008
Kazıklanıyoruz!
KAZIKLANIYORUZ!
Soygunda yeni tutuklu
SOYGUNDA YENİ TUTUKLU
Bilir tutuklu yargılanacak
BİLİR TUTUKLU YARGILANACAK
CAS davası sonuçlandı
CAS DAVASI SONUÇLANDI
banner282
Flaş Haber
Kazıklanıyoruz!
Kapat

Green Pedal’dan seminer

Green Pedal’dan seminer

05 Ekim 2018 Cuma 09:35
Green Pedal’dan seminer

Green Pedal Cycling Spor Kulübü sportif faaliyetlerinin yanında eğitim ve sağlığa da büyük öenem vererek yeni bir organizasyon gerçekleştiriliyor. Green Pedal Cycling Spor Kulübü tarafından Bisklet ve Sağlıklı Yaşam semineri organize ediyor.

Sea Life Hotel’de 13 Ekim Cumartesi günü saat 15:30 da gerçekleştirilecek olan “Bisklet ve Sağlıklı Yaşam Semineri” kayıt yaptırmaları gerekiyor. “Bisklet ve Sağlıklı Yaşam Semineri”e katılımın ücretsiz olduğu, sadece Green Pedal üyeleri değil tüm bisiklet severler davet edilirken, salon kapasitesi sınırlı olduğu için katılacak olanların 8 Ekim Pazartesi gününe kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor. Green Pedal olarak çıkılan bu yolda sporu sağlıklı olarak yıllarca yapabilmek adına daha bilinçli olmaları gerektiğine vurgu yapılarak seminerin içeriğinin önemine dikkat çekildi. Aklımızdan geçen birçok sorunun cevabını artık profesyonellerden dinleme zamanı geldiğinin altı çizilirken, bu anlamda da 13 Ekim’de yapılacak olan seminer’de özellikle katılımcılardan gelecek sorulara yönelik ''Bisiklet ve Sağlıklı Yaşam Semineri'' düzenleyerek katkı koyacaklarını ve Seminer sonrası katılımcılara sertifika verilecek. Green Pedal Cycling Spor Kulübü “En hızlısı en güçlüsü ve en iyisi olmaya hazır mısınız”, “Sağlık için pedal çevirmek”, “Trafikte bisikletlilerinde olduğunu farkındalığını yaymak”, “Hayatı birlikte pedal çevirerek güzelleştirdik” gibi çok çarpıcı sloganları ile yollarına devam eden Green Pedal Bisiklet Kulübü olarak güzel projelere imza atmaya devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arabacıoğlu yeniden başkan
Arabacıoğlu yeniden başkan
Atilla Topaloğlu’nun acı günü
Atilla Topaloğlu’nun acı günü
Genç Güreşçiler Kanlıçay’ı Anıyor
Genç Güreşçiler Kanlıçay’ı Anıyor
Berkel’den çağrı
Berkel’den çağrı
Doğancı’ya Solkanat morali
Doğancı’ya Solkanat morali
Gökhan Özer Hamitköy’e transfer oldu
Gökhan Özer Hamitköy’e transfer oldu
Esenyel hayatını kaybetti
Esenyel hayatını kaybetti
Batuhan tekliflere açık
Batuhan tekliflere açık
Karakaya umutlandı
Karakaya umutlandı
İskele’den yabancı harekatı
İskele’den yabancı harekatı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim