Green Pedal’dan seminer

Green Pedal Cycling Spor Kulübü sportif faaliyetlerinin yanında eğitim ve sağlığa da büyük öenem vererek yeni bir organizasyon gerçekleştiriliyor. Green Pedal Cycling Spor Kulübü tarafından Bisklet ve Sağlıklı Yaşam semineri organize ediyor.

Sea Life Hotel’de 13 Ekim Cumartesi günü saat 15:30 da gerçekleştirilecek olan “Bisklet ve Sağlıklı Yaşam Semineri” kayıt yaptırmaları gerekiyor. “Bisklet ve Sağlıklı Yaşam Semineri”e katılımın ücretsiz olduğu, sadece Green Pedal üyeleri değil tüm bisiklet severler davet edilirken, salon kapasitesi sınırlı olduğu için katılacak olanların 8 Ekim Pazartesi gününe kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor. Green Pedal olarak çıkılan bu yolda sporu sağlıklı olarak yıllarca yapabilmek adına daha bilinçli olmaları gerektiğine vurgu yapılarak seminerin içeriğinin önemine dikkat çekildi. Aklımızdan geçen birçok sorunun cevabını artık profesyonellerden dinleme zamanı geldiğinin altı çizilirken, bu anlamda da 13 Ekim’de yapılacak olan seminer’de özellikle katılımcılardan gelecek sorulara yönelik ''Bisiklet ve Sağlıklı Yaşam Semineri'' düzenleyerek katkı koyacaklarını ve Seminer sonrası katılımcılara sertifika verilecek. Green Pedal Cycling Spor Kulübü “En hızlısı en güçlüsü ve en iyisi olmaya hazır mısınız”, “Sağlık için pedal çevirmek”, “Trafikte bisikletlilerinde olduğunu farkındalığını yaymak”, “Hayatı birlikte pedal çevirerek güzelleştirdik” gibi çok çarpıcı sloganları ile yollarına devam eden Green Pedal Bisiklet Kulübü olarak güzel projelere imza atmaya devam ediyor.