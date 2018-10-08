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Gönyeli’den Doğan’a darbe

Gönyeli’den Doğan’a darbe

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:11
Gönyeli’den Doğan’a darbe

Ligde puansız tek takım olan Doğan Türk Birliği Gönyeli karşısında farklı mağlup olarak ligdeki sıkıntılı sürecine devam etti. Rakibi Doğan Türk Birliği karşısında iyi ve diri mücadele eden Gönyeli takımı Sabri ve John Okoli’nin(3) golleri ile üçüncü haftayı keyifli galibiyetle kapatmayı başardı.

13.DK: Sağ kanattan etkili başlayan Gönyeli atağında John Okoli’nin topu güzel taşıyıp yaptığı ortada, Sabri iyi bir vuruş sonrası takımını öne geçiren isim oldu.1-0

45+1.DK: Sabri – John Okoli verkaçında, Okoli’nin ceza alanı içerisinde yaptığı sert vuruşta top üstten dışarı gitti.

56.DK: Yeni bir Gönyeli atağında kaleci Cem Dursun’un uzaklaştıramadığı topu iyi takip eden John Okoli farkı ikiye çıkardı.2-0

62.DK: Gelişen Doğan Türk Birliği atağında Serhan Gönyeli savunması tarafından yere indirilince, konuk takım penaltı vuruşu kazandı. Atışı kullanan Lua Lua farkı bire indiren isim oldu.2-1

88.DK: Gönyeli kontra atağında Raheem’in kalecisine göndermek istediği topu iyi takip eden John Okoli, kaleci Dursun Cem’i de geçerek tpu boş filelere göndermeyi başardı.3-1

90+3.DK: Doğan Türk Birliği savunmasının az adamla yakalandığı Gönyeli kontra atağında Serkan’ın taşıdığı top sonrası pasında John Okoli hat-trick yaparak skoru tayin eden isim oldu.4-1

Bu sonuçla Gönyeli haftayı 3 puanla kapatırken Doğan Türk Birliği 3. Hafta sonunda da puan alamadı.

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