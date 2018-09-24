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Gönyeli’den 3 puanlık start

Gönyeli’den 3 puanlık start

24 Eylül 2018 Pazartesi 09:15
Gönyeli’den 3 puanlık start

Süper Ligde bu sezon mücadele edecek iki yeni ekibin mücadelesinde kazanan evsahibi Gönyeli oldu.

32. dakikada Gönyeli öne geçti. Bu dakikada rakip ceza alanının taç çizgisi yanında serbest vuruş kazandı. Raif’in kale önüne gönderdiği topu J.Okoli kontrol ettikten sonra kalecinin yanından ağlara yollayarak Gönyeli’yi 1-0 öne geçirdi.

37. dakikada rakibinin mutlak golünü önleyen G.H.Evi takımının gelişen atağındaErtaç rakip ceza alanı içinde rakibi Charles’den topu kurtarmak isterken Charles’in topu ellemesi ile penaltı kazandı. Atışı kullanan Ertaç topu filelere göndererek skoru 1-1 yaptı.

79. dakikada Gönyeli tekrar öne geçti. İkinci yarıda oyuna dahil olan Babak’ın pasında ağır kalan defans oyuncusu hasan’ın arkasından gelen J.Okoli rakibinden topu aldıktan sonra kaleci Okyanus’u da geçerek boş kaleye topu yolladı ve Gönyeli’yi 2-1 öne geçiren golü attı.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Gönyeli sezonun ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılan takım oldu.

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