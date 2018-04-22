Gönyeli şampiyonluğunu ilan etti

K-PET LİGİNDE 28. HAFTA BİR MAÇ DIŞINDA TAMAMLANDI.

GÖNYELİ ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

OSMAN DİNLER

K-Pet Birinci Ligin 28. Haftası Pazar günü oynanan maçla tamamlandı. Haftaya lider giren Gönyeli, Maraş deplasmanında geriye düşmesine karşın sahadan 3-1 galip gelerek en yakın takipçisi Esentepe’nin sonucu beklemeye başladı. Bostancı Bağcıl, Esentepe’yi 3-1 mağlup edince Gönyeli ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Süper lige yükselmiş oldu. Diğer karşılaşmalarda ise Girne Halk Evi, Lapta’yı 4-0, Değirmenlik, Mormenekşe’yi 2-0, Akova Vuda, Görneç’i 6-2, Kaya Mehmetçik, Doğancı’yı 4-3, Dumlupınar, Göçmenköy’ü 5-1 ve Hamitköy de Çanakkale’yi 4-0 mağlup etmeyi başardı. Süper Ligin kapanış karşılaşması Pazartesi akşamı saat 19:00 da GAÜ Çetinkaya ile Merit Alsancak Yeşilova arasında Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak.

K-Pet 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

BİRİNCİ LİG

MARAŞ - GÖNYELİ 1-3

B BAĞCIL - ESENTEPE 3-1

GİRNE HALK EVİ - LAPTA 4-0

DEĞİRMENLİK - MORMENEKŞE 2-0

DUMLUPINAR - GÖÇMENKÖY 5-1

HAMİTKÖY - ÇANAKKALE 4-0

AKOVA VUDA - GÖRNEÇ 6-2



KAYA MEHMETÇİK- DOĞANCI 4-3

SÜPER LİG

GENÇLİK GÜCÜ - YENİCAMİ 0-1

BAF ÜLKÜ YURDU - D T B 2-1

MAĞUSA T G - YENİ BOĞAZİÇİ 4-0

LEFKE - KÜÇÜK KAYMAKLI 2-1

TÜRK OCAĞI - BİNATLI 1-0

GENÇLER BİRLİĞİ - OZANKÖY 2-1

CİHANGİR - YALOVA 3-0