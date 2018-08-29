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Gönyeli Kartepe’de

Gönyeli Kartepe’de

29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:51
Gönyeli Kartepe’de

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde hazırlanan Gönyeli’de 4 Eylül’e kadar sürecek olan kamp başladı

Beyzade ÜNALMIŞ KTSYD/İzmit-Kartepe

Süper ligde yeni sezonda iyi yer hedefleyen Gönyeli’de 1 haftalık Kartepe kampı başladı. Saat 15:00 de Kartepe’ye varan Gönyeli The Green Park Hotel’e yerleşti. Saat 16:30’da ise ayağının tozu ile antrenör Emre Perçinci nezaretinde ilk idmanını yapan Gönyeli günü tek idmanla tamamladı. Gönyeli bugün yapacağı çift idmanla Kartepe kampını sürdürecek.

Perçinci: Süreyi değerlendireceğiz

Gönyeli’nin genç çalıştırıcısı Emre Perçinci 4 Eylül tarihine kadar sürecek olan Kartepe kampı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, kampa eksiksiz katıldıklarını ve bir haftalık sürede hazırlık maçları da dahil olmak üzere iyi bir kamp geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Geride kalan sürede iyi bir hazırlık döneminin içinde olduklarını söyleyen Perçinci, Kartepe kampında ise daha iyi noktaya geleceklerini aktardı.

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