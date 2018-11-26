banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94103
ALTIN
206.683
DOLAR
5.2400
STERLİN
6.7237
EURO
5.9592
Hastaneden firar eden mahkum yakalandı
Son Dakika
GİRNE'DE YAKALANDI
Mahkum hastaneden firar etti
Son Dakika
MAHKUM HASTANEDEN FİRAR ETTİ
Kapkaççı yakayı ele verdi
KAPKAÇÇI YAKAYI ELE VERDİ
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
KAÇAKLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
banner282

Gönyeli Girne’de galip

Gönyeli Girne’de galip

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:55
Gönyeli Girne’de galip

K-Pet Süper Ligi’nde zirveye tırmanmak isteyen iki takımın mücadelesinde Gönyeli rakibini 3-0 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.

19’uncu dakikada Tonbara’nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşu kaleci Kemal kornere çeldi.

47’inci dakikada John Okoli’nin pası ile ceza sahasına giren Raif’in vuruşu ağlara gitti.(0-1)

64’üncü dakikada John Okoli’nin ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta gitti.

67’inci dakikada Ahmet Can’ın vurduğu serbest vuruş’u kaleci Kemal güçlükle kornere çeldi.

69’uncu dakikada John Okoli’nin pası ile ceza sahası içerisnde topla buluşan Kemal’in kaleci Adnan tarafından düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışını John Okoli gole çevirdi.(0-2)

73’üncü dakikada oyuna girer girmez ilk kez topla buluşan Fikret’in attığı güzel ara pası ile ceza sahasına giren John Okoli’nin vuruşu ağlara gitti.(0-3)

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Gönyeli deplasmandan 3 puanla ayrılarak haftayı galibiyetle kapadı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
K-PET futbol liğlerinde puan durumu
K-PET futbol liğlerinde puan durumu
Cihangir uzatmada galip
Cihangir uzatmada galip
Efsane şen şakrak
Efsane şen şakrak
Miroğlu anısına yarıştılar
Miroğlu anısına yarıştılar
Kosova’dan birincilik
Kosova’dan birincilik
Hamitköy adım adım zirveye
Hamitköy adım adım zirveye
Başkentte puanlar paylaşıldı
Başkentte puanlar paylaşıldı
Klasikler ödüllerini aldı
Klasikler ödüllerini aldı
Grup maçları tamamlanıyor
Grup maçları tamamlanıyor
Birinci Ligde 3.hafta tamamlandı
Birinci Ligde 3.hafta tamamlandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim