Gönyeli Girne’de galip

K-Pet Süper Ligi’nde zirveye tırmanmak isteyen iki takımın mücadelesinde Gönyeli rakibini 3-0 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.

19’uncu dakikada Tonbara’nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşu kaleci Kemal kornere çeldi.

47’inci dakikada John Okoli’nin pası ile ceza sahasına giren Raif’in vuruşu ağlara gitti.(0-1)

64’üncü dakikada John Okoli’nin ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta gitti.

67’inci dakikada Ahmet Can’ın vurduğu serbest vuruş’u kaleci Kemal güçlükle kornere çeldi.

69’uncu dakikada John Okoli’nin pası ile ceza sahası içerisnde topla buluşan Kemal’in kaleci Adnan tarafından düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışını John Okoli gole çevirdi.(0-2)

73’üncü dakikada oyuna girer girmez ilk kez topla buluşan Fikret’in attığı güzel ara pası ile ceza sahasına giren John Okoli’nin vuruşu ağlara gitti.(0-3)

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Gönyeli deplasmandan 3 puanla ayrılarak haftayı galibiyetle kapadı.