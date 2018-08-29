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Gönyeli çift idmanla devam

Gönyeli çift idmanla devam

29 Ağustos 2018 Çarşamba 23:25
Gönyeli çift idmanla devam

İzmit Kartepe Kampına 28 Ağustos Salı günü başlayan Gönyeli dünü çift idmanla tamamladı

Beyzade ÜNALMIŞ KTSYD/İzmit-Kartepe

4 Eylül’e kadar sürecek olan İzmit – Kartepe kampına Salı günü başlayan süper lig temsilcisi Gönyeli, kampın ikinci gününü dün yaptığı çift idmanla tamamladı. Sabah saat 10:00’da günün ilk idmanını yapan kırmızı – beyazlılar günün ikinci idmanını ise saat 17:00’de gerçekleştirdi. Sabah yapılan ilk idmanda düz koşunun ardından statik açma germe yapan Gönyeli, Teknik Isnma, Dinamik açma germe ve koşu drilleri ile birlikte idmana devam etti. Yapılan 5’e 2’nin ardından ise Teknik, Taktik çalışmaları yapan Gönyeli takımı sabah idmanını hücum hattı savunma hattı üzerindeki çalışmaların ardından yapılan şut çalışması ile sabah idmanını noktaladı. Günün ikinci idmanını yine taktik ağırlıklı yapan Gönyeli takımı kampın ikinci gününü tamamlarken, kampa bugün sabah Türk Ocağı ile yapacağı hazırlık karşılaşması ile devam edecek.

John Okoli ve Charles Folley adada kaldı

28 Ağustos Salı günü Kartepe kampına başlayan Gönyeli’de yabancı oyuncuları John Okoli ve Charles Folley kampa dahil olamadı. Evrak işlemlerinde yaşanan sıkıntı nedeniyle takımla yurt dışı kampına katılamayan iki oyuncunun çalışmalarını ülkede devam ettirdiği belirtildi.

Perçinci: Taktik ağırlıklı çalışacağız

Gönyeli antrenörü Emre Perçinci Salı günü başlayan kampla ilgili olarak verdiği demeçte, yükleme kampını ülkede tamamladıklarını bir haftalık Kartepe kampının teknik-taktik ağırlıklı geçeceğini söyledi. Oyuncu grubunun özveri ve isteğinin önemine dikkat çeken Perçinci, 1 Haftalık Kartepe kampında 10 antrenman ve 2 hazırlık maçı yapacaklarını söyledi. İlk hazırlık maçını bugün Türk Ocağı ile yapacaklarını belirten Emre Perçinci, ikinci hazırlık karşılaşmasını ise Cumartesi günü saat 16:00’da Katar takımı AL WAKRA ile yapacaklarını söyledi.

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