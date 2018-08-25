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Gomis'in yerine 3 aday

Fransız golcünün ardından Aslan rotasını belirledi.

Gomis'in yerine 3 aday

Fransız golcünün ardından Aslan rotasını belirledi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 09:28
Gomis'in yerine 3 aday

3 aday için temaslar sürerken Falcao da listeye eklendi. Kolombiyalı golcüyü kiralık olarak bırakması için Monaco ikna eadilmeye çalışılıyor, oyuncu ile de görüşülüyor.

Arsenal’den Danny Welbeck’i liste başına koyan sarı-kırmızılılar oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

KULÜBÜ ile 1 yıl daha kontratı bulunan 27 yaşındaki oyuncu G.Saray’ın da en çok istediği isim. Listenin ilk sırasındaki oyuncu ise Arsenal’den ayrılmayı düşünmüyor ve aklında Türkiye yok! Welbeck’i ikna etmek için sarı-kırmızılılar büyük çaba harcarken oyuncunun gelecek sezon kontratı bitince kariyerine İngiltere’de devam etmek istediği öğrenildi. Aslan son ana kadar Welbeck için ikna çabalarına devam edecek.

Tianjin Quanjian’dan ayrılmak isteyen Modeste 5 milyon Euro’luk ücret talebi ile transferi zora soktu.

KOLN’DE yaptığı çıkış sonrasında Çin ekibi Tianjin Quanjian’a transfer olan Fransız oyuncunun adı da öne çıkıyor. 2020 sonuna kadar sözleşmesi bulunsa da alacaklarının ödenmediği gerekçesi ile FIFA’ya başvurmaya hazırlanan Modeste, bedelsiz gelebilir. Ancak oyuncu bonservisi ile de gelse kiralık da gelse istediği yıllık ücret Aslan’ın planlarını da alt üst etti. Deneyimli oyuncu 5 milyon Euro’ya ulaşan bir ücret isterken pazarlıklar da sürüyor.

Son aday ise Everton’da forma giyen Oumar Niasse... İngiliz ekibi ise oyuncuyu kiralamak istemiyor

AKHİSAR’DA forma giyip ardından Lokomotif Moskova’ya giden ve sonrasında Everton’a transfer olan Niasse, Fatih Terim’in de gözdelerinden. 28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonu Everton’da geçirirken bir sezon önce de Hull City’ye kiralanmıştı. İngiliz kulübü oyuncusunu bonservisi ile satmak isterken G.Saray’ın teklifi ise kiralamak üzere olacak.

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