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06 Mayıs 2017 Cumartesi 18:35

Gollü Karşılaşma TOL’un

Gollü Karşılaşma TOL'un
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Gollü Karşılaşma TOL’un
Gençlik Gücü’nün prestij mücadelesi verdiği karşılaşmayı konuk takım TOL kazandı

Gençlik Gücü:2 – Türk Ocağı Limasol:6

Hızlı bir tempoda oynanan karşılaşmada girilen gol pozisyonlarını daha çok gole çevirmeyi başaran Türk Ocağı Limasol, karşılaşmayı 6-2 gibi farklı bir skorla kazandı

STAT: Şehit Hüseyin Ruso Stadı.

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler, Burak Mandıralı, Şakir Azizoğlu.

GENÇLİK GÜCÜ: Ferhat Oğlak, Derviş Özeralp, Özcan Saygı (Hascan Kırmaz), Ali Akbulut, Hakan Altın (Ceyhun Özalkın), Burak Ateş, Emin Günal, İsmail Soydan, Tayfun Doğan (Zeeb Choudhry), Debola Daniel Ogun Seye, Abdou Fatawou Dodja.

TÜRK OCAĞI LİMASOL: Matthaios Andreou, Mustafa Ercan (Salihcan Arslan), Mustafa Avcı, Bilal Ceylan, Yunus Emre İleli, James Akpama Obougha (Sadick Adams), Justice Amenyaglo, Chukwuemeka Uzokwe, Muhammed Ali Uçar (Coşkun Ulusoy), Hasan Sadrazam, Ertaç Taşkıran.

GOLLER: Dk:42 ve dk:73 Abdou Fatawou Dodja (GG); Dk:36 Ertaç Taşkıran, dk:40 ve dk:48 Chukwuemeka Uzokwe, dk:52 Justice Amenyaglo, dk:84 ve dk:87 Sadick Adams (TOL).

K-Pet Süper Ligi’nin 30’uncu ve son haftasında Gençlik Gücü, Koop Bank Kıbrıs Kupası finalistlerinden Türk Ocağı Limasol’u (TOL) konuk etti. Prestij mücadelesi verilen karşılaşma hızlı bir tempoda oynandı ve yakaladığı gol pozisyonlarını daha çok gole çeviren taraf konuk ekip TOL, karşılaşmayı 6-2 kazandı.

17’inci dakikada, Gençlik Gücü’nden Debola Daniel Ogun Seye’nin sağ çaprazdan attığı şutta kaleciyi de geçen top arka direkten oyun alanına geri döndü.

26’ncı dakikada, Hakan Altın’ın kullandığı serbest vuruşta topla ceza yayı üzerinde buluşan Hascan Kırmaz’ın şutunu kaleci Matthaios Andreou önledi.

36’ncı dakikada, Chukwuemeka Uzokwe’nin sol çizgiden geriye kestiği topu Ertaç Taşkıran gelişine bir vuruşla ağlara gönderdi, GG:0 – TOL:1.

40’ıncı dakikada, Chukwuemeka Uzokwe kendi topu ile ceza sahasına girerken vurdu ve kaleci Ferhat Oğlak’ı mağlup etti, GG:0 – TOL:2.

42’inci dakikada, soldan gelişen Gençlik Gücü atağında Hascan Kırmaz’ın ortasında Abdou Fatawou Dodja kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi, GG:1 – TOL:2.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takım TOL’un 2-1’lik galibiyetinde kapandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf yine ev sahibi Gençlik Gücü oldu.

47’nci dakikada, ceza yayı üzerinden sert vuran Hascan Kırmaz’ın şutunda top savunmadan döndü, dönem topa bu kez aşırtma bir vuruş yapan Hascan Kırmaz’ın vuruşunda top az farkla üsten dışarı çıktı.

48’inci dakikada, TOL’un kullandığı serbest vuruştan sonra savunmadan dönen topu Chukwuemeka Uzokwe ağlara yolladı, GG:1 – TOL:3.

52’nci dakikada, topla buluşan Justice Amenyaglo önce kontrol ettiği topu ardından plase bir vuruşla TOL’u rahatlatan golü kaydetti, GG:1 – TOL:4.

73’üncü dakikada, Gençlik Gücü’nden Debola Daniel Ogun Seye’nin sağdan çizgiye kadar inip yaptığı ortayı Abdou Fatawou Dodja rahat bir kafa vuruşuyla yine ağlara göndermeyi başardı, GG:2 – TOL:4.

84’üncü dakikada, gelişen TOL atağında oyuna ikinci yarıda giren Sadick Adams sağ çaprazdan güzel bir vuruşla topu ağlarla kucaklaştırdı, GG:2 – TOL:5.

87’nci dakikada, ani gelişen TOL atağında takım arkadaşı Justice Amenyaglo ile paslaşan Sadick Adams kendisinin ikinci, takımının altıncı golüne imzasını attı ve karşılaşmanın skorunu GG:2 – TOL:6 olarak ilan etti.


 
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