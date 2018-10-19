Golfte Federasyon Kupası gerçekleşti

KKTC Golf Federasyonu turnuva programı çerçevesinde Korineum'da gerçekleşen geniş katılımlı Federasyon Kupası, strokeplay sistemi ile full handicap olarak oynandı. turnuvada dereceye girenlere ödülleri turnuva sonunda düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

Kazananlar:

Kadınlar Net 1. Sandra Hussey - 79

Kadınlar Net 2. Julie Harrison - 81

Kadınlar Net 3. Nülüfer Talay - 86

Erkekler Net 1. Hasan Kasapoğlu - 71

Erkekler Net 2. Cihan Aydın - 72

Erkekler Net 3. Ertuğ Şevket - 74

Gross Birincisi Timothy J. Case - 82