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Göktaş devam diyecek

Göktaş devam diyecek

24 Eylül 2018 Pazartesi 08:48
Göktaş devam diyecek

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) olağan genel kurulu yapılıyor. Dernek lokalinde yapılacak olan seçimli olağan genel kurul 26 Eylül Çarşamba akşamı saat 18:30 da başlayacak. Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) olağan genel kurul açılış, saygı duruşu ve divanın oluşumu ile başlayacak. Dernek başkanı Süleyman Göktaş’ın açılış konuşmasının aradından faaliyet ve mali raporların okunarak aklanmak için onaya sunulacak.

Yeni dönemde görev yapacak olan Dernek başkanı ve kurullarını seçimi yapıldıktan sonra genel kurul dilek ve temenniler ile sona erecek. Dernek tüzüğüne göre başkan adayı olmak isteyen üyelerin tüzük gereği 72 saat öncesinde genel sekretere yazılı olarak müracaat etmesi gerekirken, adaylık başvuru süresi doldu.

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nde (KTFAD) uzun yıllardır başkanlık yapan Süleyman Göktaş genel kurula tek aday olarak girecek.

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