Göktaş başkanlığa devam dedi

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) olağan genel kurulu önceki akşam yapıldı. Seçimli genel kurulda tek aday olarak giren Dernek başkanı Süleyman Göktaş 20 yıl başkanlık yapan Süleyman Göktaş 10.kez üst üste başkan seçildi. Genel kurula Spor DAİRESİ Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Dış İlişkiler Sormlusu Sertaç Bozatlı, Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) başkanı İsmail Dilber konuk olarak katıldı.

Divanın Oluşumu

Dernek lokalinde gerçekleştirilen genel kurulda Divan başkanlığını Sadık Ulupınar, Sekreterlikleri ise Turgay Kara, Hasan Kargılı’nın yaptığı genel kurul nisap sağlandıktan sonra bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Olağan Genel Kurulda faaliyet raporu ve mali raporlar okunarak üyelerin oybirliği ile onaylandı.

Başkanlık seçiminde tek aday göktaş

Başkanlık seçimi için mevcut başkan Süleyman Göktaş tek aday olarak üyelerin onayını alarak oybirliği ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanlığına 10. kez üst üste getirildi. 20 yıl üst üste dernek başkanlığını yapan ve iki yılda yeniden bu görevi yürütecek olan başkan Süleyam Göktaş seçildikten sonra üyelere teşekkür ederek yeni dönemde çalışacağı kurularını da açıkladı. Geçmiş dönemde görev yaptığı arkadaşlar ile birlikte yeni isimlerde yönetime alarak yola devam edecekerini açıklayarak genel kurul dilek ve temenniler bölümü ile tamamlandı.

Yeni Yönetim

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin olağan genel kurulda başkanlığa seçilen Süleyman Göktaş yeni yönetim kurulunu da şöyle açıkladı.

Mustafa Borataş, Turgay Kara, Hişam Tarazi, Ahmet Zaifoğlu, Hüseyin Cantürk, Göksel Öcal, Ahmet Ogan, Ahmet Dedekorkut, Aşkın Meşeli, İlhan Kuş, Mehmet Karşılı, Yüksel Tok, Mustafa Özçığ, Mahmut Yaman, Salahi Uçkan, Osman Yıldızev

Yedek Üye : Emre Perçinci, Çağan Çerkez

Denetleme Kurulu : Ahmet Kırşan, Güvenç Erseven, Mustafa Ağa

Yedek Üye : Vehbi Özerem, Mehmet Ali Özgürgün, Gökmen Davutoğlu

Haysiyet Kurulu : Sadık Ulupınar, Salih Tarcan, İlker Ertemel

Yedek Üye : Hasan Kargılı, Sedat Devecioğlu, Cenk Berkalp