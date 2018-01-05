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Gökhan Süresiz Kadro Dışı

Gökhan Süresiz Kadro Dışı

05 Ocak 2018 Cuma 15:06
Gökhan Süresiz Kadro Dışı
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Bazı kulüplerin, Gençlik Gücü’nün vermek istemediği Gökhan Özer ile kulübü baypas ederek görüşmeleri sonucunda, antrenmana çıkmayan Gökhan Özer süresiz kadro dışı bırakıldı

Süper Lig’in başarılı takımlarından Gençlik Gücü, dış müdahaleler sonucunda stoper futbolcusu Gökhan Özer’i süresiz kadro dışı bırakmak zorunda kaldı.

Futbolcusunu vermek istemediklerini basına yapılan açıklama ile de duyurduklarını belirten Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Asbaşkanı Serdal Isladırcıoğlu, “Belirlediğimiz astronomik transfer ücreti ile bunu gayet açık bir dille spor kamuoyuna duyurduk. Ancak etik dışı davranışlar devam etti ve bazı kulüplerin futbolcumuzla bizden habersiz konuşmaları sonucunda futbolcumuz Gökhan Özer önceki günkü antrenmana çıkmadı” dedi ve ekledi “Yönetim Kurulu olarak böylesi durumlarda tavrımız nettir. Bu nedenle Gökhan Özer’i süresiz kadro dışı bıraktık.”

Etik dışı davranışlar nedeniyle Gençlik Gücü’nün başarılı bir futbolcudan olduğunu kabul eden Isladırcıoğlu, “Ne var ki gelinen bu noktada sadece biz, futbolcumuz ve etik dışı davranan kulüp değil, Kıbrıs Türk Futbolu kaybetmektedir” şeklinde konuştu.

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