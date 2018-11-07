Göçmenköy’den farkındalık

Göçmenköy kulübü hafta sonu Yonpaş Dumlupınar ile oynayacakları maçın gelirini Tuğsan Yazıcı’ya bağışlayacak.

Göçmenköy yönetimi aldığı kararla maçtan elde edilecek gelirin tümünü İstanbul Acıbadem Hastanesi’nde tedavi gören minik Tuğsan’a bağışlama kararı aldı.

Göçmenköy Kulüp Başkanı Ersan Karataş sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda “Hangi takımlı yada nereli olduğunuzun bir önemi yok. Biz yönetim olarak böyle bir karar aldık sizlerdende destek istiyoruz gelin bağışınızı yapın maçınızı izleyin kahvemizi için sohbetimizi edelim elele verelim hepbirlikte bu çoçuklara nasıl sahip çıkdığımızı gösterelim!” ifadelerini kullandı.