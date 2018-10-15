Göçmenköy Basketbol ligine giriyor

Göçmenköy 27 yıl aradan sonra yeniden parkeye geri dönüyor.

Göçmenköy camiasından yetişen antrenör Ahmet Gürel Alp in çalıştıracağı Göçmenköy büyük erkek takımı 2018-19 sezonu için müracaatını federasyona iletti.

Başkan Ersan Karataş ın önderliğinde kurulan takıma sponsor arayışları devam ediyor. Konuya ilgili gazetemize açıklamalar yapan coach Ahmet G Alp “Göçmenköy yerleşim yeri olarak lefkoşanın en kalabalık bölgesi ancak kulübün maddi olanakları bölgede hizmet verdiği insan sayısıyla doğru orantılı değil. Göçmenköy yönetim kurulu basketbola girerek bu ekonomik krizde büyük bir risk aşmışlardır. Bu noktada kesinlikle ekstra desteği hak etmektedirler. Umarım sporumuza yön verenler bu çalışmalarımızda yanımızda olurlar” diye konuştu