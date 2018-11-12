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Göçmen’e 10 dakika yetti

Göçmen’e 10 dakika yetti

12 Kasım 2018 Pazartesi 09:08
Göçmen’e 10 dakika yetti

K-Pet Birinci Ligi’nde Göçmenköy konuk ettiği Dumlupınar’ı son dakikalarda bulduğu gollerle 3-0 yendi.

21’ Buğra’nın ara pasında topla buluşan Arda ceza alanı üzerinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Turgay Misk oyunu devam ettirdi.

İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

63’ Dumlupınar atağında defans arkasına atılan bir pasta Hüseyin Kayalılar topu ağlara gönderdi ancak hakem Turgay Misk ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

86’ Göçmenköy’ün soldan kullandığı serbest vuruşta Yonpaş Dumlupınar defansının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Reşit sert ve aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndererek Göçmenköy’ü 1-0 öne geçirdi.

90+2’ Soldan Arda’nın götürüp ortaya çıkardığı pasta uzak kale direği önünde topla buluşan Mustafa Arnavut plase bir vuruşla topu ağlara göndererek Göçmenköy’ü 2-0 öne geçirdi.

90+3’ Yonpaş Dumlupınar takımda Eray, rakibine yaptığı sert hareket sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+4’ Soldan Mevlüt’ün Arda’ya pasında Arda iki rakip oyuncu arasında dönemeyince tekrar Mevlüt’ü gördü. Mevlüt’ün çaprazdan sert şutunda top üst direğin altına çarparak ağlara gidince karşılaşmayı da Göçmenköy 3-0 kazandı.

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