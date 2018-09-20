Girne Derbisi Maunacılar'ın

Türk Ocağı Leymosun 2-Doğan Türk Birliği 0

Necmi Belge

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun organize ettiği, 2018-2019 K-Pet Süper ligi bu akşam Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda oynanan Türk Ocağı Leymosun, Doğan Türk Birliği karşılaması ile start aldı.

Türk Ocağı Leymosun'unun üstünlüğünde geçen ilk yarı 4.dakikada penaltıdan olmak üzere, 40.dakikada Tombara' nın attığı gollerle 2-0 Sarı-siyahlıların üstünlüğünde sona erdi. Karsilasmanin, ikinci yarısı karışıklı ataklarla geçti.

Bu yarıda başka gol olmayinca, Türk Ocağı Leymosun rakibi Doğan Türk Birligi'ni 2-0 mağlup ederek, üç puanın sahibi oldu. Bu maçtan önce, Turk Ocağı Leymosun takimi, geçtiğimiz günlerde vefat eden Türk Ocağı Leymosun'un efsanevi kaptanı Erkan Ethemer' i anan bir flama ile tribünleri selamladı.