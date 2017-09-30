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30 Eylül 2017 Cumartesi 13:53

Girne'deki Futbolcuda HIV Şoku

Ünlü futbolcu KKTC'den sınırdışı edildi

Girne'deki Futbolcuda HIV Şoku
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Girne'deki Futbolcuda HIV Şoku

Türk Ocağı’nın transfer etmek üzere adaya getirdiği Fildişili yıldız futbolcusu Emmanuel Eboue’nin sağlık kontrollerinde sorun çıktı.

Bir dönem Galatasaray spor kulübündede forma giyen Eboue Lefkoşada gittiği özel bir hastane'de sağlık kontrolünden geçen futbolcuda HIV virüsüne rastlandı.

Sağlık kontrolünde HIV virüsüne rastlanan futbolcu Emmanuel Eboue sınırdışı edildi.

Eboue’nin Menejerinden Açıklama

Eboue’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama.

Girne’nin köklü takımlarından Türk Ocağı’nın transfer etmek üzere adaya getirdiği Fildişili yıldız futbolcusu Emmanuel Eboue’nin sağlık kontrollerinde yaşanan sağlık sorunuyla ilgili Eboue’nin menejerliğini yapan Tekin Birinci açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya Facebook üzerinden paylaşımda bulunan Birinci’nin Eboue ilgili yaptığı açıklamanın tam metni şu şekildedir;

Birinci, malesef Eboue’nin sağlık sorunu gerçek ama hemen felaket tellalığı yapılmasın. Kan değerlerinde olumsuzluklar görüldüğü için bu gece İngiltere’ye uçacak gerekli tetkikler orada yapıldıktan sonra sağlıklı bilgi edinebileceğiz.




 
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Eboue’nin Menejerinden Açıklama
Eboue’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

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