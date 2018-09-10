GHE kupayı aldı

Erdal Barut anısına düzenlenen turnuvada Girne Halk Evi rakibini yenerek kupanın sahibi oldu

Esentepe spor kulübü tarafından organize edilen ve eski başkanlardan Erdal Barut anısına oynanan anı maçında Girne Halk Evi Şampiyon oldu.

Esentepe Erdal Barut Stadı’nda oynanan final karşılaşmasında Girne Halk Evi ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Girne Halk Evi Gençlerbirliği’ni Şenol’un ayağından kaydedilen golle 1-0 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Maç sonunda dzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından verildi.