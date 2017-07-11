GG’ye Taze Kan



Gençlik Gücü dün, Geçitkale’nin hücum futbolcusu Ali Demiroğlu’na imza attırarak takımının hücum gücüne bir taze kan daha kazandırdıBaşkentin yeşil beyazlı kulübü Gençlik Gücü 2017-2018 Futbol Sezonu’nda mücadele edecek futbol takımını güçlendirmeye devam ediyor. Gençlik Gücü dün (11 Temmuz 2017, Salı) Geçitkale’den Ali Demiroğlu’na imza attırdı.Gençlik Gücü kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Karamanlı, Teknik Direktör Niyazi Göksun ve Kaleci Antrenörü İlhan Arcın ile birlikte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Lokali’ne giden hücum oyuncusu Ali Demiroğlu, kendisini bonservisli olarak Gençlik Gücü futbolcusu yapan imzayı attı.Bu sezon Geçitkale’de top koşturtan 23 yaşındaki futbolcu Ali Demiroğlu’nu, Bölgeler Terfi Müsabakaları’ndan (BTM) serbest transfer ile renklerine başladıklarını belirten Teknik Direktör Niyazi Göksun, “İhtiyaç duyduğumuz bir futbolcu. Gücümüze güç katacağına inanıyorum” dedi.Teknik Direktör Niyazi Göksun’un isteği doğrultusunda, takıma orta saha ve hücum hatlarında futbolcu kazandırmak için bir süredir arayış içerisinde olduklarını belirten Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, “Ali Demiroğlu, adeta taze kan niteliğinde. Gençlik Gücü’nde başarılı olması hem kendisi, hem de takımımız için iyi olacaktır” şeklinde konuştu.