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GG’nin Gayreti Yetmedi

Bir çok gol pozisyonu yakalayan Gençlik Gücü, sadece birini gole çevirebildi

GG’nin Gayreti Yetmedi

Bir çok gol pozisyonu yakalayan Gençlik Gücü, sadece birini gole çevirebildi

24 Mart 2018 Cumartesi 19:52
GG’nin Gayreti Yetmedi
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GG’nin Gayreti Yetmedi

Bir çok gol pozisyonu yakalayan Gençlik Gücü, sadece birini gole çevirebildi


G.Gücü:1 - Binatlı:3

Ev sahibi Gençlik Gücü’nün galibiyet arzusu ile çıktığı ve birçok gol pozisyonunu harcadığı karşılaşmada; konuk takım Binatlı ender girdiği gol pozisyonlarını gole çevirerek 3 puanın sahibi olmayı başardı

STAT: Atatürk.

HAKEMLER: Fehim Dayı, Zekai Töre, Kaan Koday.

GENÇLİK GÜCÜ: Ferhat Oğlak, Hakan Karacaoğlu, Ali Akbulut, Ndue Mujeci, Uğur Sönmez, Hüseyin Taşçı, Sezgin Dağ, Mariaya Bara Mamadou, Özcan Saygı (Hasan Göksun), Debola Daniel Ogun Seye, Ahmet Can Tokmak.

BİNATLI: Yusuf Yontar (Yusuf Solak), Reşit Erişik, Taner Bingöllü, Erbay Bertiz, Ayhan Dumancı, Ebimobouri Thankgod (Çağdaş Aslan), Mehmet Erol, Şenol Şöför, Evor John Bello, Kehinde Amoo Owoeye, Kemal Uçaner (Mehmet Neşe).

GOLLER: Dk:11 ve 90+1 (Pen.) Evor Jahn Bello, dk:70 Kemal Uçaner (Binatlı); dk:77 Ndue Mujeci (Gençlik Gücü).

Başkentin yeşil beyazlı ekibi Gençlik Gücü, K-Pet Süper Lig’in 24’üncü haftasında güçlü rakibi Binatlı’ya 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmaya galibiyet arzusu ile başlayan ve hızlı bir futbol oynayan Gençlik Gücü, yakaladığı birçok gol pozisyonundan sadece birini gole çevirebildi. Konuk takım Binatlı ise, ender girdiği gol pozisyonlarını gole çevirme başarısı gösterince 3 puanı alan taraf oldu.

10’uncu dakikada, ani gelişen Binatlı atağında uzun topa koşan Kemal Uçaner topa sahip oldu ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleciyi aşırtmak isteyince top üsten dışarı gitti.

11’nci dakikada, soldan gelişen Binatlı atağında orta yapmak isteyen Evor Jahn Bello’nun vurduğu top savunmaya çarparak ağlara gitti, Gençlik Gücü:1 – Binatlı:0.

17’nci dakikada, Gençlik Gücü’nden Debola Daniel Ogun Seye’nin ceza sahasına girerken attığı şutta top üstten dışarı çıktı.

19’uncu dakikada, soldan çizgiye inen Debola Daniel Ogun Seye’nin kestiği topa kaleci alanı içerisindeki Ndue Mujeci’den önce savunma dokununca top kornere gitti.

37’nci dakikada, gelişen Gençlik Gücü atağında Ahmet Can Tokmak’ın ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda top yandan oyun alanını terk etti.

45+1’inci dakikada, Gençlik Gücü’nden Ndue Mujeci sağdan kaleci alanı çizgisinden vurduğu topu kaleci Yusuf Yontar kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takım Binatlı 1-0 galip kapattı.

İkinci yarıya rüzgarı arkasına alan ev sahibi Gençlik Gücü hızlı başladı.

49’uncu dakikada, sağdan gelişen Gençlik Gücü atağında Ahmet Can Tokmak’ın ceza sahasına ortaladığı topa kaleci Yusuf Solak’tan önce dokunan Debola Daniel Ogun Seye,

yandan dışarı gitmekte olan topa sahip olmayı başardı, ancak arkadaşlarına pas verme yerine daralan açısına rağmen kaleye vurmayı deneyince takımını mutlak bir golden etti.

70’inci dakikada, Binatlı savunmasının çıkardığı uzun topa koşan Kemal Uçaner, Gençlik Gücü savunmasının ofsayıt gerekçesiyle duraklamasından da yararlanarak sağ çaprazdan topu ağlara göndermeyi başardı, Gençlik Gücü:2 – Binatlı:0.

77’nci dakikada, bu kez soldan gelişen Gençlik Gücü atağında Ahmet Can Tokmak’ın pasında topla buluşan Ndue Mujeci, rakibine rağmen güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını yeniden ümitlendirdi, Gençlik Gücü:2 – Binatlı:1.

80’inci dakikada, Ahmet Can Tokmak’ın ceza sahası dışından sert şutunda top Binalı kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

85’inci dakikada, Gençlik Gücü’nden Hakan Karacaoğlu’nun orta şut karışımı vuruşunda Mariaya Bara Mamadou topa ayak koydu, top kale direğinin yanından oyun alanını terk etti.

90’ncı dakikada, yine ani gelişen Binatlı atağında Ebimobouri Thankgod’un vurduğu top sol yan kale direğine çarparak sağ tarafa doğru geri döndü. Dönen topa hamle yapan Sezgim Dağ’ın Mehmet Neşe’ye hareketini orta hakem Fehim Dayı penaltı olarak nitelendirdi. Penaltı atışını Evor Jahn Bello gole çevirdi ve karşılaşmanın skorunu Gençlik Gücü:3 – Binatlı:1 olarak ilan etti.

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