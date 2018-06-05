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GG’de 3. transfer, İltaç Keçeli

Gençlik Gücü, üçüncü serbest transferini gerçekleştirdi

GG’de 3. transfer, İltaç Keçeli

Gençlik Gücü, üçüncü serbest transferini gerçekleştirdi

05 Haziran 2018 Salı 18:54
GG’de 3. transfer, İltaç Keçeli

Gençlik Gücü, üçüncü serbest transferini gerçekleştirdi


Baf Ülkü Yurdu’nun sol bek oyuncusu İltaç Keçeli’yi de serbest transfer hakkından yararlanarak renklerine katan Gençlik Gücü, savunmasını iyiden iyiye güçlendirdi

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Başkent Lefkoşa’nın takımlarından Gençlik Gücü, Mehmet Kaygısız ve Arif Öztürk’den sonra üçüncü serbest transferini dün (5 Haziran 2018, Salı) gerçekleştirdi. Baf Ülkü Yurdu’ndan İltaç Keçeli de Gençlik Gücü’nün yeşil beyazlı formasını giydi.

Baf Ülkü Yurdu’nun 29 yaşındaki sol bek oyuncusu İltaç Keçeci’nin transferi ile savunmasını iyiden iyiye güçlendiren Gençlik Gücü, 2017-2018 Futbol Sezonu için hazırlıklarına devam edecek.

Transfer çalışmalarına 3-4 tecrübeli futbolcu hedefleyerek başlayan Gençlik Gücü, önümüzdeki sezon genç futbolculara şans tanımak istiyor.

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