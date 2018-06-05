GG’de 3. transfer, İltaç Keçeli

Gençlik Gücü, üçüncü serbest transferini gerçekleştirdi
Baf Ülkü Yurdu’nun sol bek oyuncusu İltaç Keçeli’yi de serbest transfer hakkından yararlanarak renklerine katan Gençlik Gücü, savunmasını iyiden iyiye güçlendirdi
Baf Ülkü Yurdu’nun 29 yaşındaki sol bek oyuncusu İltaç Keçeci’nin transferi ile savunmasını iyiden iyiye güçlendiren Gençlik Gücü, 2017-2018 Futbol Sezonu için hazırlıklarına devam edecek.
Transfer çalışmalarına 3-4 tecrübeli futbolcu hedefleyerek başlayan Gençlik Gücü, önümüzdeki sezon genç futbolculara şans tanımak istiyor.