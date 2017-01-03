GG Yönetimi Gülüyor

Gençlik Gücü Yönetimi, sezon başı Çetinkaya’ya kiralanan Ahmet Can Tokmak’ın Küçük Kaymaklı’ya transfer edileceği haberlerini okudukça gülüyor.

K-Pet Süper Ligi takımlarından Gençlik Gücü’nün kiralık olarak verdiği futbolcusu Ahmet Can Tokmak’ın başka kulüplere transfer olduğu ve/veya olacağı yönünde yazılı basında haberler yer aldıkça, Gençlik Gücü Yönetimi bu haberlere gülüyor.

Sezon başında Çetinkaya’ya kiralanan Ahmet Can Tokmak’ın ara transfer döneminde Küçük Kaymaklı’ya transfer edilmek istenmesinin önce kendileri ile görüşülmesi gerektiğini belirten GG Yönetimi, sezon sonunda Ahmet Can Tokmak’ın kulübe döneceği ve kendi onayları olmadan hiçbir kulübe gidemeyeceğine dikkat çektiler.

Bilmiyorlarsa Öğrensinler

Her iki kulübü de etik olmayan davranışlardan uzak durmaya davet eden Gençlik Gücü Yönetim Kurulu Başkanı Suma Zafer Choudhry, “Bu tür haberleri yaymak etik değildir. Transferin nasıl yapılıp, yapılmayacağını bilmiyorlarsa öğrensinler. Bizim kiraladığımız herhangi bir futbolcu, bizim onayımız olmadan başka bir kulübe kiralanamaz” şeklinde sert konuştu.

Bu sezon Yeşilova’ya kiralık olarak verilen Hüseyin Küsbeci’nin de, kedilerinden habersiz başka kulüplere pazarlanmaya çalışıldığını söyleyen Suma, “Her iki futbolcunun transferleri konusunda da etik olarak önce kulüple, biz yöneticilerle görüşülmesi gereklidir. Adresimiz de telefon numaralarımız da bellidir” dedi.