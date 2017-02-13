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13 Şubat 2017 Pazartesi 13:35

GG, “Yeter Artık” Dedi

GG, 'Yeter Artık” Dedi
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 Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Yöneticilerinin Sabrı Taştı

GG, “Yeter Artık” Dedi

Hafta sonu oynanan Gençler Birliği – Gençlik Gücü karşılaşması sonrası spor yazarlarının yaptıkları yorumlara dikkat çeken Gençlik Gücü asbaşkanları Serdal Isladırcıoğlu ve Sırdaş Kaptanoğlu, “Son beş karşılaşmadır hakkımız yeniyor” dediler

Başkentin yeşil beyazlı takımı Gençlik Gücü’nde yönetim isyan etti. Her karşılaşmada hakem hatalarından yara aldıklarını ve en az 10 puan kaybettiklerini belirten Gençlik Gücü asbaşkanları Serdal Isladırcıoğlu ve Sırdaş Kaptanoğlu, futbol hakemlerine veryansın ettiler.

Hafta sonu oynanan Gençler Birliği – Gençlik Gücü karşılaşması sonrası spor yazarlarının yaptıkları yorumlara dikkat çeken Gençlik Gücü asbaşkanları Serdal Isladırcıoğlu ve Sırdaş Kaptanoğlu, “Son beş karşılaşmadır hakkımız yeniyor. Bizler sesimizi çıkartmıyorsak, bari spor yazarlarının yorumlarını değerlendirsinler. Yeter artık, canımıza tak etti” dediler.

Doğan Türk Birliği karşılaşmasında verilmeyen penaltıları; Değirmenlik karşılaşmasında verilmeyen golleri; Yenicami karşılaşmasında gereksiz ve yanlış ofsayt kararları ile verilmeyen penaltıları; Gençler Birliği karşılaşmasında verilmeyen kırmızı kartlar, verilmeyen penaltı ve bunların yanında teknik heyet ve yöneticilerinin saha dışına gönderilmeleri olduğunu sıralayan Gençlik Gücü asbaşkanları, “Bugüne kadar sesimizi çıkartmamışsak iyi niyetimizdendir. Ancak bu böyle devam edemez” dediler.

“Bizler Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’ndan memnunuz. Onunla hiçbir sorunumuz yok. Bu tür hakem sorunlarını çözeceğine de inanıyoruz” diyen Isladırcıoğlu ve Kaptanoğlu, “Ancak Merkez Hakem Kurulu işini sağlam yapsın. İki metre ofsaydı görmeyen, kırmızı kart göstermekte korkan, köşe atışını veremeyen yan hakemler, ev sahibi teknik direktörü uyarmakla kalıp, bizim teknik heyetimizi saha dışına göndererek çifte standart uygulayan hakemler istemiyoruz” diyerek, “Gerekirse yurt dışından hakem getirsinler” önerisinde bulundular.

Bugün Gençlik Gücü’nün futbola maddi ve manevi katkı koyan bir başkanı olduğuna da dikkat çeken Asbaşkanlar, “Verilen emekler, harcanan paralar hakemlerin kasıtlı veya kasıtsız yanlış kararları ile heba oluyor. O zaman futbola, futbolcuya niye yatırım yapılsın? Aslında yanlış karar veren hakemlerimiz özelde Gençlik Gücü’ne genelde ülke futboluna zarar veriyorlar. Böyle devam ederse, futbola katkı koyacak hiç kimse bulunmayacaktır” şeklinde konuştular.

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