GG Turu Kolay Geçti



Gençlik Gücü’nün tur geçmesini sağlayan karşılaşmanın gollerini Hakan Altın; Abdou Fatawou Dodja ve Gökhan Özer kaydettiGönyeli Stadı.Mehmet Malek, Ahmet Karaoğulları, Mesut BozlarçErdinç Arabacıoğlu, Menteş Mertkaya, Reşat Nazlı, İbrahim Öksüzoğulları, Yusuf Palaz, Raif Selden (Mehmet Çapur), Tuğrul Çiftçioğlu, Akın Topal, Erdoğan Murat, Tahir Soğukoluk (Ahmet Can Temel), İbrahim Kaba (Serkan Karaoğlan). GENÇLİK GÜCÜ: Serhat Oğlak, Ali Akbulut (Özcan Saygı), İsmail Soydan, Gökhan Özer, Derviş Özeralp (Hüseyin Yıldırım), Zeeb Choudhry, Tayfun Doğan, Hascan Kırmaz, Debola Daniel Ogun Seye, Hakan Altın (Ceyhun Özalkan), Abdou Fatawou Dodja.Dk:8 Hakan Altın (Penaltıdan), dk:34 Abdou Fatawou Dodja, dk:54 Gökhan Özer (Gençlik Gücü).Koop Bank Kıbrıs Kupası 1’inci Tur karşılaşmasında Süper Lig ekibi Gençlik Gücü 1’inci Lig ekibi Gönyeli’yi 3-0 mağlup ederek turu geçen taraf olmayı başardı.8’inci dakikada, Reşat Nazlı’nın Debola Daniel Ogun Seye’ye ceza sahası içerisinde yaptığı hareket sonrasında orta hakem Mehmet Malek tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Hakan Altın gole çevirdi, Gönyeli:0 – Gençlik Gücü:1.12’nci dakikada, Hakan Altın’ın ceza sahası içerisinden sert şutunu kaleci Erdinç Arabacıoğlu topu kornere göndererek önledi.15’inci dakikada, Hakan Altın ile başlayan Gençlik Gücü atağında Abdou Fatawou Dodja’nın bıraktığı topa Hascan Kırmaz istediği gibi sert vuramayınca top kaleci Erdinç Arabacıoğlu’nun kucağında kaldı.34’üncü dakikada, bu kez Hascan Kırmaz ile başlayan Gençlik Gücü atağında Debola Daniel Ogun Seye Hascan Kırmaz’dan aldığı topu Abdou Fatawou Dodja’ya verdi, bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda top Gönyeli kale ağları ile kucaklaştı, Gönyeli:0 – Gençlik Gücü:2.37’nci dakikada, Gönyeli’den Raif Selden’in kaleyi karşıdan gören bir yerde attığı şutta top az farkla yandan dışarı gitti.43’üncü dakikada, Debola Daniel Ogun Seye’nin Abdou Fatawou Dodja’dan aldığı topu verdiği İsmail Soydan’ın yakın mesafeden vuruşunda Gönyeli savunması topu kornere çeldi.45’inci dakikada, Gönyeli savunmasının çıkarttığı uzun topla buluşan Akın Topal kaleci Ferhat Oğlak ile karşı karşıya kaldı, 18’e girerken yaptığı vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takım Gençlik Gücü’nün 2-0’lık galibiyetinde kapandı.İkinci yarıya rüzgarı arkasına alan Gençlik Gücü hızlı başladı.47’nci dakikada, Hakan Altın’ın ceza sahası içerisinden attığı şutta top kale direğinin üzerinden dışarı gitti.52’nci dakikada, İsmail Soydan’ın topla arka direkte buluşturduğu Hascan Kırmaz’ın vurduğu top kaleciErdinç Arabacıoğlu’na çarparak yandan kornere gitti.54’üncü dakikada, Hakan Altın’ın sağdan attığı şutta kaleciden dönen topu iyi takip eden Gökhan Özer topu ağlara gönderdi, Gönyeli:0 – Gençlik Gücü:3.73’üncü dakikada, Debola Daniel Ogun Seye’nin sol çaprazdan kaleye gönderdiği topu kaleci Erdinç Arabacıoğlu son anda kornere çelmeyi başardı.77’nci dakikada, Ceyhun Özalkan’ın sağdan orta şut karışımı vuruşunda top üst kale direğini yalayarak dışarı gitti.87’nci dakikada, Gençlik Gücü’nden Hascan Kırmaz’ın ceza sahası içerisinden sert şutunda kaleci Erdinç Arabacıoğlu’un uçarak dokunduğu top az farkla üsten kornere çıktı.89’uncu dakikada, ani gelişen Gönyeli atağında Mehmet Çapur kaleci ile karşı karşıya kaldı, kaleci Ferhat Oğlak yatarak gole izin vermedi.Karşılaşmayı 3-0’lık skorla kazanan Gençlik Gücü, turu geçen taraf olmayı başardı.