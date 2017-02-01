Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Şubat 2017 Çarşamba 15:08

GG Turu Kolay Geçti

Gönyeli: 0 - Gençlik Gücü: 3

GG Turu Kolay Geçti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
GG Turu Kolay Geçti
Gençlik Gücü, Gönyeli ile karşılaştığı Koop Bank Kıbrıs Kupası 1’inci Turunda zorlanmadı

Gençlik Gücü’nün tur geçmesini sağlayan karşılaşmanın gollerini Hakan Altın; Abdou Fatawou Dodja ve Gökhan Özer kaydetti

STAT: Gönyeli Stadı.

HAKEMLER: Mehmet Malek, Ahmet Karaoğulları, Mesut Bozlarç

GÖNYELİ: Erdinç Arabacıoğlu, Menteş Mertkaya, Reşat Nazlı, İbrahim Öksüzoğulları, Yusuf Palaz, Raif Selden (Mehmet Çapur), Tuğrul Çiftçioğlu, Akın Topal, Erdoğan Murat, Tahir Soğukoluk (Ahmet Can Temel), İbrahim Kaba (Serkan Karaoğlan). GENÇLİK GÜCÜ: Serhat Oğlak, Ali Akbulut (Özcan Saygı), İsmail Soydan, Gökhan Özer, Derviş Özeralp (Hüseyin Yıldırım), Zeeb Choudhry, Tayfun Doğan, Hascan Kırmaz, Debola Daniel Ogun Seye, Hakan Altın (Ceyhun Özalkan), Abdou Fatawou Dodja.

GOLLER: Dk:8 Hakan Altın (Penaltıdan), dk:34 Abdou Fatawou Dodja, dk:54 Gökhan Özer (Gençlik Gücü).

Koop Bank Kıbrıs Kupası 1’inci Tur karşılaşmasında Süper Lig ekibi Gençlik Gücü 1’inci Lig ekibi Gönyeli’yi 3-0 mağlup ederek turu geçen taraf olmayı başardı.

8’inci dakikada, Reşat Nazlı’nın Debola Daniel Ogun Seye’ye ceza sahası içerisinde yaptığı hareket sonrasında orta hakem Mehmet Malek tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Hakan Altın gole çevirdi, Gönyeli:0 – Gençlik Gücü:1.

12’nci dakikada, Hakan Altın’ın ceza sahası içerisinden sert şutunu kaleci Erdinç Arabacıoğlu topu kornere göndererek önledi.

15’inci dakikada, Hakan Altın ile başlayan Gençlik Gücü atağında Abdou Fatawou Dodja’nın bıraktığı topa Hascan Kırmaz istediği gibi sert vuramayınca top kaleci Erdinç Arabacıoğlu’nun kucağında kaldı.

34’üncü dakikada, bu kez Hascan Kırmaz ile başlayan Gençlik Gücü atağında Debola Daniel Ogun Seye Hascan Kırmaz’dan aldığı topu Abdou Fatawou Dodja’ya verdi, bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda top Gönyeli kale ağları ile kucaklaştı, Gönyeli:0 – Gençlik Gücü:2.

37’nci dakikada, Gönyeli’den Raif Selden’in kaleyi karşıdan gören bir yerde attığı şutta top az farkla yandan dışarı gitti.

43’üncü dakikada, Debola Daniel Ogun Seye’nin Abdou Fatawou Dodja’dan aldığı topu verdiği İsmail Soydan’ın yakın mesafeden vuruşunda Gönyeli savunması topu kornere çeldi.

45’inci dakikada, Gönyeli savunmasının çıkarttığı uzun topla buluşan Akın Topal kaleci Ferhat Oğlak ile karşı karşıya kaldı, 18’e girerken yaptığı vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takım Gençlik Gücü’nün 2-0’lık galibiyetinde kapandı.

İkinci yarıya rüzgarı arkasına alan Gençlik Gücü hızlı başladı.

47’nci dakikada, Hakan Altın’ın ceza sahası içerisinden attığı şutta top kale direğinin üzerinden dışarı gitti.

52’nci dakikada, İsmail Soydan’ın topla arka direkte buluşturduğu Hascan Kırmaz’ın vurduğu top kaleci

Erdinç Arabacıoğlu’na çarparak yandan kornere gitti.

54’üncü dakikada, Hakan Altın’ın sağdan attığı şutta kaleciden dönen topu iyi takip eden Gökhan Özer topu ağlara gönderdi, Gönyeli:0 – Gençlik Gücü:3.

73’üncü dakikada, Debola Daniel Ogun Seye’nin sol çaprazdan kaleye gönderdiği topu kaleci Erdinç Arabacıoğlu son anda kornere çelmeyi başardı.

77’nci dakikada, Ceyhun Özalkan’ın sağdan orta şut karışımı vuruşunda top üst kale direğini yalayarak dışarı gitti.

87’nci dakikada, Gençlik Gücü’nden Hascan Kırmaz’ın ceza sahası içerisinden sert şutunda kaleci Erdinç Arabacıoğlu’un uçarak dokunduğu top az farkla üsten kornere çıktı.

89’uncu dakikada, ani gelişen Gönyeli atağında Mehmet Çapur kaleci ile karşı karşıya kaldı, kaleci Ferhat Oğlak yatarak gole izin vermedi.

Karşılaşmayı 3-0’lık skorla kazanan Gençlik Gücü, turu geçen taraf olmayı başardı.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlk Aday Oben İlk Aday Oben
K-PET FUBOL LİGLERİ’NDE 2. DEVRENİN İLK MAÇLARI TAMAMLANDI..! K-PET FUBOL LİGLERİ’NDE 2. DEVRENİN İLK MAÇLARI...
Forest Derin Nefes Aldı Forest Derin Nefes Aldı
K-PET FUTBOL LİGLERİ’NDE 2. DEVRE BAŞLADI..! K-PET FUTBOL LİGLERİ’NDE 2. DEVRE BAŞLADI..!
Değirmenlik’te Sevinen Olmadı Değirmenlik’te Sevinen Olmadı
Kartal Zirvede Tek Başına Kartal Zirvede Tek Başına
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

İlk Aday Oben

Haberi Oku