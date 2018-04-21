GG, şampiyonu zorladı

Küme düşme hattının hemen üzerinde olmasına rağmen başa baş mücadele etti

G.Gücü:0 - Yenicami:1

Karşılaşmaya genç takım kalecisi Seyit Geçici ile çıkan Gençlik Gücü, iyi oyununa rağmen Yenicami Ağdelen Kulübü’nün 54’üncü dakikada bulduğu gole engel olamadı ve 1-0 mağlup oldu. Bu skorla Yenicami Ağdelen Kulübü K-Pet Süper Lig Şampiyonu oldu

STAT: Atatürk.

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Ferhat Tuna, Özal Çağlayan.

GENÇLİK GÜCÜ: Seyit Geçici, Hakan Karacaoğlu (Abdullah Çapan), Ali Akbulut, Gökhan Özer, Yusuf Palaz, Ndue Mujeci, Hüseyin Taşçı, Sezgin Dağ, Debola Daniel Ogun Seye, Derviş Özeralp (Agit Altan), Özcan Saygı (Ahmet Can Tokmak).

YANİCAMİ AĞDELEN KULÜBÜ: Ercan Samancıoğlu, Oladele Oshobe, Salih Güvensoy (Hasan Ulukök), Mehmet Altın, Behiç Kum, Tansel Ekingen, Mehmet Göktaş, John Ebuka Okoye, John Okoci, Forouk Dadzie (Ünal Kaya), Yasin Açıkel (Emin Atabek).

GOL: Dk:54 Tansel Ekingen (Yenicami Ağdelen Kulübü).

28’inci haftaya 32 puan ile puan cetvelinin 12’nci sırasında giren Gençlik Gücü, haftaya 58 puan ile giren Yenicami Ağdelen Kulübü’ne (YAK) 1-0 mağlup oldu. Bu skorla YAK, 2017-2018 Futbol Sezonu K-Pet Süper Lig Şampiyonu oldu

Karşılaşmaya genç takım kalecisi Seyit Geçici ile çıkan Gençlik Gücü, iyi oyununa rağmen Yenicami Ağdelen Kulübü’nün 54’üncü dakikada bulduğu gole engel olamadı.

5’inci dakikada, Gençlik Gücü’nden Sezgin Dağ’ın ceza sahası içerisinden kafa vurduğu top kaleci Ercan Samancıoğlu’nda kaldı.

14’üncü dakikada, gelişen YAK atağında John Ebuka Okoye’nin sağdan kestiği topa Tansel Ekingen penaltı noktası üzerinden vurdu, ancak top sol taraftan oyun alanını terk etti.

31’inci dakikada, Gençlik Gücü’nün uzun topuna koşan Özcan Saygı koşunca kaleci Ercan Samancıoğlu topu elinden kaçırdı, ancak ikinci hamlede topu uzaklaştırmayı başardı.

36’ncı dakikada, gelişen YAK atağında Tansel Ekingen’in soldan artasına John Ebuka Okoye’nin yakın mesafeden kafa vurduğu topu kaleci Seyit Geçici güzel bir refleksle kornere gönderdi.

41’inci dakikada, Gençlik Gücü’nden Özcan Saygı’nın soldan ortaladığı topa Debola Daniel Ogun Seye penaltı noktasının önünde hamle yaptı, ancak top kafasını sıyırıp yandan dışarı gitti.

44’üncü dakikada, YAK ceza sahası içerisinde topa sahip olan Hakan Karacaoğlu’nun vurduğu sert şutta kaleciye çarpan top kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle kapandı.

52’nci dakikada, sağdan gelişen Gençlik Gücü atağında Hakan Karacaoğlu’nun pasında topla buluşan Debola Daniel Ogun Seye’nin çaprazdan vurduğu top ters taraftan az fakla dışarı çıktı.

54’üncü dakikada, YAK’tan sağ çizgiye kadar inen John Okoci’in kaleci alanı içerisine gönderdiği topu Tansel Ekingen kafa ile ağlara gönderdi, Gençlik Gücü:0 – YAK:1.

69’uncu dakikada, Gençlik Gücü futbolcularının penaltı beklentisinden sonuç çıkmadı.

80’inci dakikada, gelişen YAK atağında John Okoci’in sol çaprazdan sert şutunda kaleci Seyit Geçici uçarak topu kornere tokatladı.

Karşılaşma Gençlik Gücü:0 – YAK:1 olarak tamamlandı ve bu skorla YAK şampiyonluğunu ilan etti.