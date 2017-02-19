GG, Kolay Kazandı



Gençlik Gücü:3 - Dumlupınar:1Ev sahibi Gençlik Gücü’ne 3 puan kazandıran galibiyetin gollerini Hascan Kırmıaz ve Özsan Saygı (2) kaydederken; konuk takım Dumlupınar’ın şeref golü Mahmut Olcay’dan geldiŞehit Hüseyin Ruso Stadı.Mehmet Malek, Hüseyin Özaşık, Emre Çevikdal.Çağatay Gürler, Hüseyin Taşçı (Tayfun Doğan), Özcan Saygı, Daniel Oddo, Gökhan Özer, Ali Akbulut, Hascan Kırmaz, Uğur Sönmez (Zeeb Choudhry), Hakan Altın (Derviş Özeralp), İsmail Soydan, Debola Daniel Ogun Seye.Yılmaz Mert, Mert Yücetürk, Erdoğ Barkınay, Hasan Bahtıkara, Celal Habeşoğlu (Mahmut Olcay), Ahmet Dölek, Berke Zorba, Hüseyin Kayalılar, Kpah Sherman, Ümit Genç (Yannis Yessa), Tunahan Bilgin (Hikmet Çelikel).Dk:Hascan Kırmaz, dk:39 ve dk:68 Özcan Saygı (Gençlik Gücü); Dk:74 Mahmut Olcay (Dumlupınar)K-Pet Süper Ligi’nin 19’uncu haftasında Gençlik Gücü bire bir rakiplerinden Dumlınar’ı 3-1 mağlup ederek haftayı üç puan ile geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı.13’üncü dakikada, Gençlik Gücü’nün sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşu Hascan Kırmaz kullandı, orta şut karışımı vuruşunda kaleci Yılmaz Mert’in elinden kaçan top filelerle kucaklaştı, Gençlik Gücü:1 – Dumlupınar:0.18’inci dakikada, Gençlik Gücü’nden Hakan Altın’ın pasında topla buluşan Hascan Kırmaz’ın sol çaprazdan şutunda top az farkla yandan dışarı çıktı.30’uncu dakikada, Hascan Kırmaz’ın kaleyi karşıdan gören ve yaklaşık 20 metre mesafeden şutunda top sol yan kale direğinin dibinden dışarı gitti.34’üncü dakikada, gelişen Gençlik Gücü atağında Debola Daniel Ogun Seye’nin kestiği topa kaleci alanı üzerinden vuran Özcan Saygı’nın şutunda top kaleci Yılmaz Mert’te kaldı.18’inci dakikada, Dumluınar’ın kaleyi karşıdan gören bir yerden kazandığı serbest vuruşunda Celal Habeşoğlu kaleci alanının içine ortaladığı topa Tunahan Bilgin’ın yakın mesafeden kafa vurduğu topu kaleci Çağatay Gürler kornere çelmeyi başardı.39’uncu dakikada, topla yan çizgiye kadar inen Debola Daniel Ogun Seye’nin geriye kestiği topla arkada bomboş pozisyonda buluşan Özcan Saygı, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi, Gençlik Gücü:2 – Dumlupınar:0.Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Gençlik Gücü’nün 2-0’lık galibiyetinde kapandı.İkinci yarıya hızlı başlayan taraf yine ev sahibi Gençlik Gücü oldu.58’inci dakikada, gelişen Gençlik Gücü atağında Debola Daniel Ogun Seye’nin pasında topla ceza sahası içerisinde buluşan Hascan Kırmaz’ın sert şutunda top az farkla üsten dışarı gitti.65’inci dakikada, soldan gelişen Gençlik Gücü atağında Özcan Saygı ile verkaça giren İsmail Soydan’ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Yılmaz Mert’te çarpan top kornere gitti.68’inci dakikada, ani gelişen Gençlik Gücü atağında sağdan çizgiye kadar inen Debola Daniel Ogun Seye’nin kestiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Özcan Saygı bu kez gelişine vurdu ve topu ikinci kez ağlara göndermeyi başardı, Gençlik Gücü:3 – Dumlupınar:0.74’üncü dakikada, Dumlupınar’ın sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşu Hüseyin Kayalılar kullandı, kaleci alanı içerisinde kafalardan seken topla arka direkte buluşan Mahmut Olcay, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi, Gençlik Gücü:3 – Dumlupınar:1.Karşılaşmanın geride kalan dakikalarında başka gol olmadı ve 3-1’lik skorla galip gelen Gençlik Gücü puanlarını 21'e yükseltirken; konuk takım Dumlupınar 16 puanda kaldı.