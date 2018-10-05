GG kendine güveniyor

Gençlik Gücü’nde uzun yıllardır teknik adam olarak görev yapan Niyazi Göksun, ligin ilk haftasında takımının son dakika gol yiyerek İskele’de iki puan bırakmasından sonra kısa süreli bir moral bozukluğu yaşadıklarını ancak bu durumu geride bırakarak, Esentepe maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıktıklarını ve farklı kazanarak takımın moral, motivasyon ve özgüven seviyesinin üst düzeye geldiğini belirtti.

3. Haftada karşılaşacakları Lefke takımının oturmuş bir takıma ve tehlikeli silahlara sahip olduğunu belirten Göksun, özellikle bire birde etkili olan Candy gibi isimleri savunmayla alakalı bazı önlemler düşündüğünü sözlerine ekledi.

Takımda cezalı veya sakat oyuncu olmadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, karşılaşmaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Genel anlamda ligin çok zor geçeceğini, ligde kendilerine rahat bir konumda yer bulmak istediklerini söyleyen Niyazi hoca, genç oyuncuları kazanma eğilimlinde olduklarını, ligdeki hemen her takımın çektiği kur sıkıntısından dolayı dikkatli ve hesaplı davranmaları gerektiğini aktardı.