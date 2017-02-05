GG Kaçırdı, YAK Attı



Gençlik Gücü: 0 – YAK: 2Karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında etkili olan ve birçok gol pozisyonunu değerlendiremeyen Gençlik Gücü, kalecisi Çağakan Gürler’in penaltı kurtardığı karşılaşmayı 2-0 mağlup kapatmanın üzüntüsünü yaşadıŞehit Hüseyin Ruso Stadı.Ali Özer, Necmi Bulut, Enver Kalkın.Çağatay Gürler, Ali Akbulut, Gökhan Özer, Daniel Addo (Abdou F. Dodja), Hüseyin Yıldırım, Tayfun Doğan (Özcan Saygı), Hascan Kırmaz, Uğur Sönmez, Hakan Altın, Derviş Özeralp, Debola Daniel Ogun Seye.Yusuf Yontar, Hüseyin Sadıklar, Mehmet Göktaş, Erbay Bertiz, Çağdaş Arslan, Ünal Kaya (Ömer E. Gül), Adil Y. Uçar, Tansel Ekingen (Moses O. Tochukwu), Mehmet Altın, John E. Okoye, İbrahim Çıdamlı (Rifat Hacıarifoğlu).Dk:43 John E. Okoye (Penaltıdan), dk:55 Mehmet Altın (Yenicami).K-Pet Süper Ligi’nin 17’inci haftasında lider Yenicami Ağdelen Kulübü’nü (YAK) konuk eden Gençlik Gücü, hırslı çıktığı ve bir çok gol pozisyonuna girdiği karşılaşmada sergilediği oyunu skora yansıtamayınca, 2-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.7’nci dakikada Yenicami’den Adil Uçar’ın ceza sahasına gönderdiği topa Mehmet Altın vuramadı.21’inci dakikada, Gençlik Gücü’nün sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşu Hakan Altın kullandı, kafalardan seken top kornere gitti.32’nci dakikada, bu kez Yenicami’nin kazandığı serbest vuruşu İbrahim Çıdamlı kullandı, ceza sahası içerisine gönderdiği topa John E. Okoye dokunamadı.43’üncü dakikada, Ünal Kaya’nın sağdan ceza sert şutunda kaleci Çağatay Gürler’den dönen topu uzaklaştırmak isteyen Gökhan Özer’in John E. Okoye’ye yaptığı hareketi orta hakem Ali Özer penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı atışını John E. Okoye gole çevirdi, Gençlik Gücü:0 – Yenicami:1.45+1’inci dakikada, Hakan Altın ile başlayan Gençlik Gücü atağında Debola’nın topla buluşturduğu Ali Akbulut son çizgiye kadar indi, ancak vuruşunda top dışarı gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takım Yenicami’nin 1-0’lık galibiyetinde kapandı.İkinci yarıya Abdou F. Dpdja’yı oyuna alarak başlayan Gençlik Gücü daha etkili idi.51’inci dakikada, Gençlik Gücü’nden Hascan Kırmaz kaleci alanının hemen yanından topu kaleye vurma yerine arkadaşına pas vermeyi düşününce takımını mutlak bir golden etti.54’üncü dakikada, Yenicami’den Mehmet Altın’ın sert şutunu kaleci Çağatay Gürler iki hamlede önledi.55’inci dakikada, Yenicami’den Adil Uçar’ın sağdan ortasına John E. Okoye’nin sert kafa şutunda top kaleci Çağatay Gürler’den döndü, dönen topu Mehmet Altın kaleye gönderdi, Gençlik Gücü:0 – Yenicami:2.57’inci dakikada, Hascan Kırmaz’ın ortasında Debola Daniel Ogun Seye topa vuramadı.66’ncı dakikada, Hascan Kırmaz’ın 18’in dışından sert şutunda top kaleci Yusuf Yontar’da kaldı.71’inci dakikada, gelişen Gençlik Gücü atağında Hüseyin Yıldırım’ın sağdan ortasında kaleye penaltı noktasından yakın olan Abdou Dodja kayıp düşünce top üzerinden geçip gitti.73’üncü dakikada, Gençlik Gücü’nün kazandığı serbest vuruşu Hakan Altın kullandı. Ceza sahasına gönderilen top sonrası kaleci sahası içerisinde oluşan karambolde sonuç çıkmadı. Bu dakikada Gençlik Gücü futbolcularını elle oynama itirazları da sonuç getirmedi.81’inci dakikada, Gençlik Gücü’nden Hüseyin Yıldırım’ın soldan ortasına Debola Daniel Ogun Seye bu kez güzel bir kafa vuruşu yaptı, ancak top kaleci Yusuf Yontar’da kaldı.85’inci dakikada, ani gelişen Yenicami atağında Mehmet Altın ceza sahasına girerken Ali Akbulut tarafından düşürülünce hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını yine John E. Okoye kullandı, ancak bu kez kaleci Çağatay Gürler gole izin vermedi.Geriye kalan dakikalarda da Gençlik Gücü gol arayışları sonuç getirmeyince, karşılaşmayı 2-0 kazanan Yenicami, haftayı 3 puan ile kapatan taraf olmayı başardı.