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GG ile Lefke kardeş payı yaptı

GG ile Lefke kardeş payı yaptı

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:09
GG ile Lefke kardeş payı yaptı

K-PET Süper Lig’in 3. Haftasında Gençlik Gücü, Lefke’yi konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonuçlarla her iki takımda puanını 5 yaptı.

13.Dk: Sağ kanattan topla hızla ilerleyen Prince Boateng ceza sahasına girdi rakibinden sıyrılmak isterken ceza saha içinde düşürüldü. Hakem Hüseyin Eyyüpler tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topu başına geçen Özgür Ongun ağlara bularak takımını öne geçirdi. 1-0

20.Dk: Lefke beraberliği sağladı. Allen’in orta sahadan gönderdiği ara topuyla buluşan Yılmaz ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

43.Dk: Lefke gole çok yaklaştı. Orta sahadan aldığı topla ilerleyen Semih ceza sahasına yaklaşırken sağ tarafında uygun durumda bulunan Allen’e topu aktardı. Bu oyuncunun sert vuruşunu kaleci Mustafa çelmeyi başardı.

65.Dk: Sol kanattan Yılmaz’ın yaptığı ortaya rövaşata deneyen Kasım’ın vuruşu yandan dışarı gitti

90.Dk: Sağ kanattan Boateng topu ceza sahası içindeki Debola’ya kesdi.Bu oyuncunun vuruşu yan kale direğine çarparak oyun alanını terk etti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1 berabere tamamlandı.

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