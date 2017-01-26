GG, Galibiyet İstiyor



Değirmenlik Spor Kulübü ile yapacakları karşılaşmayı “Önemli” olarak nitelendiren Gençlik Gücü Teknik Direktörü Niyazi Göksun, “Bu karşılaşmayı kazanıp, 2’nci devreye iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz”Başkent Lefkoşa’nın yeşil beyazlı takım Gençlik Gücü, ikinci devreye hazırlık çalışmalarını dün yapılan antrenmanla sürdürdü. Gençlik Gücü, ikinci devrenin ilk karşılaşması olan Değirmenlik – Gençlik Gücü karşılaşmasından galibiyet istiyor.Gençlerden kurulu bir takım ile çıkmalarına rağmen iyi mücadele ettikleri Doğan Türk Birliği karşısında alınan mağlubiyeti unuttuklarını belirten Gençlik Gücü Teknik Direktörü Niyazi Göksun, “28 Ocak, Cumartesi günü Değirmenlik ile karşı karşıya geleceğimiz karşılaşma bizim için önemlidir” dedi.Karşılaşmanın dış sahada oynanacağına ve bunun bir dezavantaj olduğuna işaret eden Göksun, “Bu karşılaşmayı kazanıp, ilk devreden daha da zor geçeceği kesin olan ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Gerek takımda kalan futbolcular ve gerekse takıma yeni katılan futbolcular olsun, ikinci devreye iyi hazırlandık. Bunu skora da yansıtacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.Görev vereceği tüm futbolcularına güvendiğini belirten Teknik Direktör Göksun, “Yabancı futbolcularımız Debola Daniel Ogun Seye ve Daniel Addo ilk yarıdaki performansları ile kendilerini kanıtladılar. Ara transferde renklerimize kattığımız Abdou Dodja’nın da gücümüze güç katmasını bekliyorum” dedi.Dün gerçekleşen antrenmanda Gençlik Gücü futbolcularının çalışma isteği göze çarpan unsurlardan biri oldu.Uğur Sönmez ile Hascan Kırmaz ve Ali Akbulut ile Daniel Addo arasındaki yakın diyalogları takım kardeşliği olarak dikkat çekti.