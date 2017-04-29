GG Bu Kez Kaybetti



Gençlik Gücü:0 – Doğan Türk Birliği:3Süper Lig ikinciliği için oynayan Doğan Türk Birliği karşısında genç futbolcularına forma şansı tanıyan Gençlik Gücü; Ahmet Coşkun, Ouincy Osei ve Ali Savaşan’ın gollerine engel olamadığı karşılaşmada 3-0 mağlup olduŞehit Hüseyin Ruso Stadı.Serkan Şimşek, Mehmet Tarım, Emre Çevikdal.Ferhat Oğlak, Derviş Özeralp, Özcan Saygı, Ali Akbulut (Hasan Çirkin), Hascan Kırmaz, Burak Ateş (Ceyhun Özalkın), Tayfun Doğan (Bora Ahmed), Emin Günal, Hüseyin Taşçı, Debola Daniel Ogun Seye, Abdou Fatawou Dodja.Ozan Mercan, Hasan Kanlı, Ahmet Sönmez, Koral Saymaz (Tunahan Şencan), Ahmet Çağer, Ahmet Coşkun, Quadri Olanase Rahemm, Salih Güvensoy, Aydın Aygın, Selim Saygı (Ali Savaşan), Ouincy Osei.Dk:39 Ahmet Coşkun, dk:78 Ouincy Osei ve dk:88 Ali Savaşan (DTB)Haftaya hiçbir iddiası kalmadan giren Gençlik Gücü, K-Pet Süper Ligi’nde ikincilik mücadelesi veren Doğan Türk Birliği’ne 3-0 mağlup oldu.Genç futbolcularına forma şansı tanıyan Gençlik Gücü; Doğan Türk Birliği’nden ilk yarıda Ahmet Coşkun, ikinci yarıda Ouincy Osei ve Ali Savaşan’ın gollerine engel olamadığı karşılaşmada farklı mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadı.16’ncı dakikada, DTB savunmasının geri pasına koşan Abdou Fatawou Dofja’nın dokunduğu top kaleci Ozan Mercan’dan döndü.38’inci dakikada, Gençlik Gücü’nden Abdou Fatawou Dofja’nın 20 metreden sert şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.39’uncu dakikada, soldan gelişen DTB atağında Salih Güvensoy’un ceza sahasına gönderdiği topa ayak koyan Ahmet Coşkun topu filelere gönderdi, GG:0 – DTB:1.Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takım DTB 1-0’lık galibiyetinde kapandı.İkinci yarıya hızlı başlayan tarafkonuk takım DTB oldu.55’inci dakikada, DTB’den Ahmet Coşkun’un sağ çaprazdan topa gelişine vuruşunda top soldan az farkla dışarı gitti.71’inci dakikada, gelişen Gençlik Gücü atağında Debola Daniel Ogun Seye’nin pasında topla penaltı noktası üzerinde buluşan Ceyhun Özalkın’ın vurduğu top yan kale direğini yalayarak dışarı çıktı.78’inci dakikada, atılan uzun topla buluşan Ahmet Coşkun soldan ceza sahasına girdikten sonra dışarıya kesti, Ouincy Osei düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi, GG:0 – DTB:2.88’inci dakikada, Aydın Aygın’ın sağdan çizgiye kadar inip geriye kestiği topa Ali Savaşan zor pozisyonda sakatlanma tehlikesine rağmen vurdu ve karşılaşmanın skorunu GG:0 – DTB:3 olarak ilan eden golü kaydetti.