GG Binatlı’ya Patladı



2 - Gençlik Gücü: 5Her iki takım için de galibiyetin 6 puan değerinde olduğu karşılaşmayı konuk takım Gençlik Gücü 5-2’lik farklı bir skorla kazanmayı başardı ve bu sezon en farklı skorunu elde etti.Üner Berkalp Stadı.Kerem Eran, Ferhat Tuna, Ömer Doğan.Ercan Samancıoğlu, Emek Kırılmaz, Kadir Hakel, Kehinde A. Owdeye, Musa Şanlıer (Abdullah Umut), Kemal Uçaner, Aleksandr Kogina, Çağakan Kılıç (Ayhan Dumancı), Devrim İzge (Eren Can Aslan), Mehmet Neşe, Sertaç Özbilin.Çağatay Gürler, İsmail Soydan, Özcan Saygı, Daniel Addo, Gökhan Özer, Hascan Kırmaz, Uğur Sönmez (Burak Ateş), Debola Daniel Ogun Seye, Hüseyin Yıldırım (Ceyhun Özalkın), Tayfun Doğan (Ceyhun Özalkın), Ali Akbulut.Dk:49 Emek Kırılmaz); dk:87 Kemal Uçaner (Binatlı); dk:19 Tayfun Doğan; dk:62 Debola Daniel Ogun Seye; dk:77 ve dk:90+1 Özcan Saygı; dk:84 Hascan Kırmaz (Gençlik Gücü)K-Pet Süper Ligi’nin 20’nci Gençlik Gücü bire bir rakiplerinden biri olan Binatlı’yı dış sahada 5-2 mağlup etti. Yeşil beyazlı takım Gençlik Gücü bu skorla, bu sezon en farklı galibiyetine imzasını attı.19’uncu dakikada, Gençlik Gücü’nün sağdan kazandığı köşe atışını Hascan Kırmaz kullandı, ceza sahası içerisinde topa gelişine vuran Tayfun Doğan takımını galibiyete yükseltti, Binatlı:0 – Gençlik Gücü:1.Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takım Gençlik Gücü’nün 1-0’lık galibiyeti ile kapandı.İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ev sahibi Binatlı oldu.49’uncu dakikada, ev sahibi Binatlı’nın kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden kazandığı serbest vuruşu Emek Kırılmaz diret kaleye kullandı ve karşılaşmanın başarılı isimlerinden kaleci Çağatay Gürler’e rağmen topu ağlara göndererek skoru eşitledi, Binatlı:1 – Gençlik Gücü:1.62’nci dakikada, gelişen Gençlik Gücü atağında Ali Akbulut’un pasında topla buluşan Debola Daniel Ogun Seye kendine has bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını yeniden galibiyete yükseltti, Binatlı:1 – Gençlik Gücü:2.77’nci dakikada, bu kez Debola Daniel Ogun Seye’nin pasında topla buluşan Özcan Saygı farkı ikiye yükseltti, Binatlı:1 – Gençlik Gücü:3.84’üncü dakikada, Özcan Saygı’nın soldan ortasında topu iyi takip eden Hascan Kırmaz takımını rahatlatan golü kaydetti, Binatlı:1 – Gençlik Gücü:4.87’nci dakikada, gelişen Binatlı’nın kazandığı köşe atışını Aleksandr Kogina kullandı, golcü futbolcu Kemal Uçaner topu ağlara gönderdi, Binatlı:2 – Gençlik Gücü:4.90+2’nci dakikada, Burak Ateş’in pasında topla buluşan Özcan Saygı kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydetti ve karşılaşmanın skorunu Binatlı:2 – Gençlik Gücü:5 olarak ilan etti.