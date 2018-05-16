GG, beraberlikle başladı!

MTG:1 - G.Gücü:1

Gençlik Gücü’nün golünü kaydeden Ndue Mujeci, iki kez kaleciyi geçip topu dışarı attı. 1-1’lik beraberliğe sevinen taraf Mağusa Türk Gücü oldu

STAT: Cihangir.

HAKEMLER: Kerem Eran, Ahmet Özkurtuluş, İsfendiyar Açıksöz.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ: Türkkan Delideniz, Sami Ergazi, Yasin Kurt, Erdoğan Barkınay, Yusuf Beyazi, Yakubu Abudu Malik, Adil Yalçın Uçar (Kaan Güder), Emre Özşin (Rasheed Omokafe Adeyanju, Nevzat Duran (Mehmet Gürlü), Halil Turan, Dinopeter Jude Airandoin.

GENÇLİK GÜCÜ: Seyit Geçici, Agit Altan, Ali Akbulut, Hakan Karacaoğlu, Yusuf Palaz, Ndue Mujeci, Burak Ateş (Ahmet Can Tokmak), Sezgin Dağ (Orhan Çokbekler), Debola Daniel Ogun Seye, Derviş Özeralp, Özcan Saygı.

GOLLER: Dk:17 Ndue Mujeci (Gençlik Gücü); dk:55 Yasin Kurt (MTG).

K-Per Süper Ligi’nin Play Out ilk maçında Mağusa Türk Gücü (MTG) ile Gençlik Gücü 1-1 berabere kaldı.

8’inci dakikada, MTG’den Halil Turan’în şutunda top yandan dışarı gitti.

14’üncü dakikada, MTG’den Nevzat Turan’ın uzaktan şutunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

16’ncı dakikada, Gençlik Gücü’nde Ndue Mujeci’nin ceza sahası dışından sert şutunda top yan kale direğinin yanından dışarı gitti.

17’nci dakikada, sağdan gelişen Gençlik Gücü atağında ısrarla topa sahip çıkan Debola Daniel Ogun Seye’nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ndue Mujeci’nin penaltı noktasında sol ayağı ile attığı şutta top kale ağları ile buluştu, MTG:0 – Gençlik Gücü:1.

43’üncü dakikada, kaleci Türkkan Delideniz’e giden topa müdahale eden Ndue Mujeci sağ çaprazda topa sahip oldu, ancak topu boş kale yerine dışarı gönderdi.

İlk yarı Gençlik Gücü’nün 1-0’lık galibiyetinde kapandı.

50’inci dakikada, Gençlik Gücü’nün sağdan kazandığı serbest vuruşu Hakan Karacaoğlu ceza sahasının içine orta olarak kullandı. Sergin Sağ’ın kaleci alanı önünde vurduğu top yan kale direğinden geri döndü.

52’inci dakikada, Gençlik Gücü’nden Sezgin Dağ’ın ara pasında topla buluşan Ndue Mujeci bir kez daha kaleci Türkkan Delideniz’i de geçtikten sonra topu dışarı attı.

55’inci dakikada, ani gelişen MTG atağında topla ceza sahası içerisinde buluşan Yasin Kurt, savunmayı da geçip yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi, MTG:1 – Gençlik Gücü:1.

60’ıncı dakikada, Gençlik Gücü’nden Ahmet Can Tokmak’ın ceza sahası içinden sert şutunda kaleci Türkkan Delideniz topa iki hamlede sahip oldu.

86’ncı dakikada, sağdan gelişen atakta Debola Daniel Ogun Seye’nin ceza yayı üzerine

kestiği topa Ahmet Can Tokmak gelişine sert vurdu, savunmaya çarpan top üst kale direğini yalayarak kornere gitti.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.