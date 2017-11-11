GG Atamadı, BÜY Attı



G.Gücü:0 – BÜY:3Ev sahibi Gençlik Gücü’nün girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremediği karşılaşmada; konuk takım Baf Ülkü Yurdu, Hamis Çakır (Penaltıdan); Felix Obada ve Chukwudi Joseph Obidiosu’nun ayaklarından bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandıAtatürk.Ali Özer, Doğan Elmalı, Mehmet Ekşici.Çağatay Gürler, Tayfun Doğan, Hüseyin Taşçı, William Owusu Kwah, Gökhan Özer, Uğur Sönmez (Agit Altan), Ali Akbulut (Zeeb Choudhry), Özcan Saygı (Orhan Çokbekler), Hascan Kırmaz, Debola Daniel Ogun Seye, Hakan Karacaoğlu.Erdoğan Nay, Mustafa Tekpınar, Chukwudi Joseph Obidiosu, Felix Obada, Lawal Murtadah Oladripo, Ahmet Hatay, Fikri Arslan, Hüseyin Hürben, Azat Berhan Tip, Hamis Çakır (Arif Öztürk), Berk Çakır (İltaç Keçeli).Dk:70 Hamis Çakır (Penaltıdan); dk:89, Felix Obada ve dk:90+2 Chukwudi Joseph Obidiosu (Baf Ülkü Yurdu).Dk:85 Gökhan Özer (Gençlik Gücü).Bir hafta önce dış sahada elde ettiği galibiyetle taraftarını sevindiren Gençlik Gücü, Baf Ülkü Yurdu karşısında arzu ettiği galibiyeti elde edemedi. Karşılaşmayı konuk takım Baf Ülkü Yurdu 3-0 kazandı.Hatırı sayılır taraftar kitlesinin izlediği karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti.35’inci dakikada, Gençlik Gücü’nden William Owusu Kwah sağdan kendi topu ile kaleci alanı içerisine kadar girdi, vuruşunda savunma son anda topa ayak koydu, ceza sahası içerisinde kalan topa kaleci Erdoğan Nay sahip oldu.39’uncu dakikada, son çaprazda kazanılan serbest vuruşu Hakan Karacaoğlu penaltı noktası üzerine gönderdi, Gökhan Özer’in kafa vuruşunda top dışarı gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle kapandı.İkinci yarıda ev sahibi Gençlik Gücü’nün gol için baskı yapmasından da yararlanan konuk Baf Ülkü Yurdu takımı, kontrataklarla etkili oldu.53’üncü dakikada, Felix Obada’nın vuruşunda kaleciyi de geçen top arka direkten döndü.59’uncu dakikada, Hamis Çakır’ın sert şutunda top az farkla üsten dışarı çıktı.67’inci dakikada, Gençlik Gücü’nün ceza sahası dışından kazandığı serbest atışı Hascan Kızmaz direkt kaleye kullandı, vuruşunda 90’a giden topu kaleci Erdoğan Nay uçarak kornere çeldi.68’inci dakikada, ani gelişen Baf Ülkü Yurdu kontratağında Felix Obada kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda kaleci Çağatay Gürler topu dışarı çeldi.