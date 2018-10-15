GG 3 puanı kaptı

K-PET Süper Lig’in 4. Haftasında Gençlik Gücü, konuk olduğu GHE’ni 1-3 mağlup etmeyi başardı. GHE 3 puanda kalirken, Gençlik Gücü puanını 8’e yükseltti.

29.DK: Ani gelişen GHE atağında Ertaç topla ceza sahasına girdi. İki rakibinden sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

39.DK: Gençlik Gücü eşitliği sağladı. Ceza yayının üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başında Özgür vardı. Kalecinin soluna yaptığı muhteşem vuruş 90 diye tabir ettiğimiz yerdeki direğe 2 kere çarparak ağlara gitti. 1-1

86.DK: Sol taraftan atılan uzun topla buluşan Debola sağ kanatta topla buluşta rakibinden sıyrıldı ve ceza sahasına girerkenden yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

90.DK: Defansın arkasın atılan uzun topla buluşan Özgür, karşı karşıya pozisyonda topu dışarı yolladı.

90+4 DK: Sağ kanattan yine Debola topu taşıdı ortaya çıkardı ve boş kaleye Idan topu filelere gönderdi. 1-3