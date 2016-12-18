GG, 2 Attı 3 Aldı



Hem asistlik yapan hem de golünü atan Gençlik Gücü futbolcusu Debola Daniel Ogün Seye karşılaşmanın yıldızı olurken; son iki haftayı galibiyele geçen Gençlik Gücü de puanlarını 17’ye yükseltmeyi başardıŞehit Hüseyin Ruso Stadı.Utku Hamamcıoğlu, Kağan Koday, Hüseyin Özaşık.Çağatay Gürler, Hüseyin Taşçı, Daniel Addo, Ali Akbulut, Derviş Özeralp (Tayfun Doğan), Hakan Altın, Gökhan Özer (Zeeb Choudhry), Özcan Saygı, Raif Selden (Erdoğan Emiroğulları), Uğur Sönmez, Debola Daniel Ogun Seye.İrfan Özbay, Mustafa Baran, Samuel Kingston, Muhammer Tip, Sabri Selden (Mithat Küçükakaçalı, Ali Özbahar, Mehmet Kum, Cemal Yaşınses (Özcan Altunterim), Buğra Barın, Yusuf Özbahar (Nurican Taliman), Chmedli Dike.Dk:69 Özcan Saygı, dk:80 Debola Daniel Ogun Seye (Gençlik Gücü).Dk:78 Samuel Kingston (Yalova).Bire bir rakip takımların bir gün önce mağlup olması nedeniyle iki takım Gençlik Gücü ve Yalova karşılaşmaya 6 puan değerindeki galibiyeti hedefleyerek çıktılar. İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen karşılaşmayı ev sahibi takım Gençlik Gücü 2-0’lık skorla kazandı.Hem 69’uncu dakikada Özcan Saygı’nın attığı golün asistliğini yapan, hem de 80’inci dakikada kendi golünü golünü atan Gençlik Gücü futbolcusu Debola Daniel Ogün Seye karşılaşmanın yıldızı oldu.7’nci dakikada, sağdan kendi çabalarıyla ceza sahasına giren Debola Daniel Ogün Seye kaleci alanına girerken yerde kaldı. Taraftarlar penaltı itirazında bulunurken; savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Raif Selden’in sert şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.14’üncü dakikada, ani gelişen Yalova atağında Buğra Barın’ın verdiği pasta topla buluşan Chmedli Dike’ın vuruşunda kaleci Çağatay Gürler ayaklarıyla topu kornere çeldi.18’inci dakikada, Debola Daniel Ogün Seye’nin geriye çıkarttığı topa Hakan Altın ceza sahası dışından sert vurdu top kaleci İrfan Özbay’dan döndü.20’nci dakikada, Gençlik Gücü’nün sağ köşe direğine yakın bir yerden kazandığı serbest vuruşu Raf Selden kullandı. Arka ya yapılan ortada Daniel Addo’non kafa vuruşunda çizgi üzerindeki Cemal Yaşınses’e çarpan top direği yalayarak sağdan dışarı çıktı.25’inci dakikada, Yalova penaltı noktası üzerinde topa sahip olmayı başaran Debola Daniel Ogün Seye’nin vurduğu top savunmaya çarparak kornere gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle kapandı.İkinci yarıya hızlı başlayan taraf yine ev sahibi Gençlik Gücü oldu.57’inci dakikada, Debola Daniel Ogün Seye’nin sağdan kestiği topla buluşan Özcan Saygı’nın penaltı noktası üzerinden vurduğu top az farkla üsten dışarı gitti.64’üncü dakikada, sağdan Raif Selden ile gelişen Gençlik Gücü atağında Debola Daniel Ogün Seye’nin verdiği topa Gökhan Özer vuramadı, oluşan karambolde Raif Selden’in vurmak istediği topa kaleci İrfan Özbay sahip oldu.69’uncu dakikada, Debola Daniel Ogün Seye sağdan getirip ceza sahasına girdiği topu geri kesti, Özcan Saygı kalecinin müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi, Gençlik Gücü:1 – Yalova:0.74’üncü dakikada, Gençlik Gücü’nden Raif Selden’in uzaktan şut denemesinde top az farkla yandan dışarı gitti.78’inci dakikada, Debola Daniel Ogün Seye’ye arkadan yaptığı hareket nedeniyle Samuel Kingston orta hakem Utku Hamamcıoğlu’ndan direkt kırmızı kart görerek oyun alanının dışına gönderildi.80’inci dakikada, soldan Yalova ceza sahasına giren Debola Daniel Ogün Seye’nin düşerken vurduğu top ikinci kez Yalova kale ağlarını havalandırdı, Gençlik Gücü:2 – Yalova:0.87’nci dakikada, gelişen Yalova atağında Gençlik Gücü savunmasının anlaşmazlığını iyi takip eden Chmedli Dike’ın ayak koyduğu top kaleci Çağatay Gürler’i de geçti, ancak yandan dışarı çıktı.Karşılaşma ev sahibi Gençlik Gücü’nün 2-0’lık galibiyeti ile tamamlandı.