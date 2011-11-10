Geri sayım başladı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off ilk maçında yarın Hırvatistan ile karşılaşacak.Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanacak ve saat 21.05'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Brych'ın yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ve Mark Borsch yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Florian Meyer.

Türkiye ile Hırvatistan arasındaki play-off rövanş maçı ise 15 Kasım'da Zagreb'deki Stadion Maksimir'de oynanacak.

A MİLLİ TAKIM 487. MAÇINA ÇIKIYOR A Milli Takım, Hırvatistan ile oynayacağı 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off ilk maçıyla birlikte 487. karşılaşmasına çıkacak. Türk Milli Takımı, 88 yıllık tarihinde, 257'si resmi, 229'u özel olmak üzere geride kalan toplam 486 maçta, 175 galibiyet, 115 beraberlik alırken, 196 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekibimiz, bu maçlarda toplam 629 gol atarken, kalesinde ise 727 gol gördü.

HIDDINK: GELİNEN NOKTANIN KIYMETİ BİLİNMELİ BİLİÇ: İNTİKAM ÇİRKİN BİR KELİME HIRVATİSTAN İLE 5. RANDEVU A Milliler, Hırvatistan'la ise tarihindeki 5. maçına çıkacak. Ay-yıldızlı takım şimdiye kadar oynanan 2'si resmi, 2'si özel 4 maçtan 1'ini kaybederken, 3'ünde berabere kaldı. A Milli Takım, Euro 2008'de Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanan çeyrek final maçında rakibini penaltı atışları sonucu 4-2 yenmişti.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM KADROSU Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Volkan Demirel (Fenerbahçe A.Ş.), Tolga Zengin (Trabzonspor A.Ş.), Sinan Bolat (Standard Liege).

Defans Oyuncuları: Gökhan Gönül (Fenerbahçe A.Ş.), Sabri Sarıoğlu, Servet Çetin, Hakan Kadir Balta (Galatasaray A.Ş.), Egemen Korkmaz, İsmail Köybaşı (Beşiktaş A.Ş.), Remzi Giray Kaçar (Trabzonspor A.Ş.), Ömer Toprak (Bayer 04 Leverkusen).

Orta Saha Oyuncuları: Hamit Altıntop (Real Madrid), Gökhan Töre (Hamburger SV), Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu, Caner Erkin (Fenerbahçe A.Ş.), Mehmet Topal (Valencia C.F.), Selçuk İnan (Galatasaray A.Ş.), Arda Turan (Club Atletico de Madrid), Ozan İpek (Bursaspor).

Hücum Oyuncuları: Kazım Kazım (Galatasaray A.Ş.), Burak Yılmaz, Halil Altıntop (Trabzonspor A.Ş.), Umut Bulut (Toulouse FC).

HIRVATİSTAN A MİLLİ TAKIM KADROSU Hırvatistan Milli Takımı'nın kadrosunda ise şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Stipe Pletikosa (FC Rostov), Danijel Subasic (Hajduk Split), Ivan Kelava (Dinamo Zagreb).

Defans Oyuncuları: Darijo Srna (Shakhtar Donetsk), Vedran Corluka (Tottenham Hotspur), Josip Simunic (Dinamo Zagreb), Sime Vrsaljko (Dinamo Zagreb), Dejan Lovren (O. Lyon), Jurica Buljat (Maccabi Haifa), Gordon Schildenfeld (Eintracht Frankfurt), Domagoj Vida (Dinamo Zagreb), Manul Pamic (Sparta Prag).

Orta Saha Oyuncuları: Jerko Leko (Dinamo Zagreb), Ivan Rakitic (Sevilla), Luka Modric (Tottenham Hotspur), Ognjen Vukocevic (Dinamo Kiev), Ivan Perisic (Borussia Dortmund), Ivo Ilicevic (Hamburger SV), Tomislav Dujmovic (Dinamo Moskova), Danijel Pranjic (Bayern Münih), Mato Jajalo (Köln).

Hücum Oyuncuları: Mario Mandzukic (Wolfsburg), Eduardo Da Silva (Shakhtar Donetsk), Ivica Olic (Bayern Münih), Nikica Jelavic (G. Rangers), Nikola Kalinic (Dnipro).

PLAY-OFFLARDA 4 MAÇ OYNANACAK 2012 Avrupa Şampiyonası vizesi almak isteyen 8 takım, yarın play-off ilk maçlarını oynayacak. Türkiye-Hırvatistan maçının yanı sıra yarın Bosna Hersek - Portekiz, Çek Cumhuriyeti - Karadağ, Estonya - İrlanda maçları oynanacak. Play-off turundan başarıyla çıkacak olan 4 takım, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazanacak. Play-off turunda yarın oynanacak karşılaşmaların programı şu şekilde: 21:00 - Bosna-Hersek - Portekiz 21:05 -

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN 21:15 - Çek Cumhuriyeti - Karadağ 21:45 - Estonya - İrlanda